《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：當前經濟工作的幾個重大問題

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今日出版的第４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的講話《當前經濟工作的幾個重大問題》

。文章強調，２０２３年經濟工作需要從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵

環節，綱舉目張做好工作。



１月外資淨買入境內股票創單月曆史新高

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國家外匯管理局新聞發言人王春英１５日透露，１月外資積極參與境內股票市場，淨買入境內股

票２７７億美元，創單月曆史新高。同時，貨物貿易涉外收支順差３８７億美元，環比增長９％

，處於歷史高位。



萬億國資系基金激發經濟新活力

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統計數據顯示，截至目前，由中央各部委及央企主導發起的國資系各類基金總規模達３﹒４萬億

元人民幣。業內人士指，國資基金正成為加快結構調整、產業升級以及科技創新的重要推動器。





《上海證券報》



習近平：當前經濟工作的幾個重大問題

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今日出版的第４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的講話《當前經濟工作的幾個重大問題》

。文章強調，２０２３年經濟工作需要從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵

環節，綱舉目張做好工作。



絕大部分相關證券公司已停止違規新增開戶

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近日，市場對境外持牌機構非法跨境展業規範整改情況較為關注。對此，中證監以新聞發言人答

記者問方式回應稱，絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止了違規

新增開戶。



全面註冊制加速中介機構歸位盡責

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全面註冊制對投行等中介機構的履職盡責能力提出了更高要求。記者走訪發現，各中介機構已在

全面深入學習註冊制下新的規則要求，加強人員配置，為全面註冊制改革平穩落地保駕護航。





《證券時報》



習近平：當前經濟工作的幾個重大問題

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今日出版的第４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的講話《當前經濟工作的幾個重大問題》

。文章強調，２０２３年經濟工作需要從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵

環節，綱舉目張做好工作。



加大重點領域財會監督，嚴打財務會計違法違規

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近日，中辦、國辦發布《關於進一步加強財會監督工作的意見》提出，要加大重點領域財會監督

力度；嚴厲打擊財務會計違法違規行為；從嚴從重查處影響惡劣的財務舞弊、會計造假案件等。



中證監：穩步推進境外持牌機構非法跨境展業整改

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針對近日市場對境外持牌機構非法跨境展業規範整改較為關注的情況，中證監新聞發言人表示，

對非法跨境展業的規範整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展，穩步推

進規範整改工作。（ｌｃ）

