《神州經脈》滬深股市今早窄幅高開後反覆向上，不過午後齊齊翻綠，滬綜指盤中收復

３３００點，午後集體跳水，全日跌０﹒９６％，報３２４９﹒０３點，三千三復失，創

２０２２年１２月２０日以來最大單日跌幅。深成指則跌１﹒３％，創業板指跌１﹒３６％。

券商、地產等大金融板塊上揚，中字頭股票強勢拉升提振指數表現。不過ＣｈａｔＧＰＴ概

念股衝高回落，芯片板塊明顯下挫。個股呈現普跌態勢，兩市近４５００股飄綠，上漲個股僅

４００餘隻。

國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，今年１月外資流入中國股市金額顯著增加，達１７６億

美元，創下２０２０年１２月以來最高水平。國家外匯管理局的數據亦顯示，１月外資在境內股

票市場淨買入境內股票２７７億美元，創單月歷史新高。今日外資再次洶涌流入，刺激兩市成交

時隔半個月再次突破１萬億元（人民幣．下同），兩市全日成交１１９３０億元，按日激增

２７﹒３％。外資今日通過滬股通、深股通轉為淨流入６７﹒９４億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 氣球事件繼續發酵，《路透》引述熟悉消息人士周三（１５日）表示，美國總統拜登計劃

最早於周四（１６日）發表講話，將是他迄今為止針對被美國戰鬥機擊落的一個中國高空氣球和

其他三個物體發表的最廣泛的講話。中國外交部發言人汪文斌對此表示，美方應當同中方相向而

行，管控分歧。美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾，升級危機。美國會參議院審議通過兩

項決議案，譴責中國高空偵察氣球侵犯美主權，要求拜登政府繼續就此事向國會全面通報情況。

外交部指，美國國會有關決議案無視基本事實，純屬政治操弄和惡意炒作。中方對此強烈不滿，

堅決反對。至於美國官員表示，在穿越美國大陸後被擊落的中國氣球原本的飛行軌跡應是關島和

夏威夷上空，但被盛行風帶吹偏了預定路線。汪文斌指出，已經多次就這個問題闡明了立場，美

方不應當過度反應。



２﹒ 早前有報道指，拜登政府計劃完全禁止對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司的

審查。中國商務部例行記者會上，新聞發言人束玨婷回應表示，一國政府通過行政手段干預企業

的正常商業決策的做法，破壞市場規則和國際經貿秩序，損害企業和投資者利益，不利於中美兩

國，不利於整個世界。此外，美國拜登政府當地時間周三（１５日）發布最終規定，要求聯邦政

府資助的電動汽車充電器必須在美國生產，電動汽車法規還要求，從２０２４年７月開始，

５５％的充電器成本需要來自美國零部件。值得留意的是，福特汽車周一公布，將與合作夥伴寧

德時代投資３５億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排２０２６年投產。美

國資深參議員魯比奧致函拜登政府官員，要求對這筆交易進行審查。魯比奧說，該交易只會加深

美國在電池技術方面對中共的依賴，而且很可能旨在使該工廠有資格獲得《降低通脹法案》

（ＩＲＡ）的稅收抵免。



３﹒ 中國和伊朗發表聯合聲明，伊朗總統萊希（Ｅｂｒａｈｉｍ Ｒａｉｓｉ）邀請中國國家

主席習近平對伊朗進行國事訪問，習近平欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。兩國元首強

調願保持密切溝通，致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。萊希於本月１４日至１６日對中國進行

國事訪問，雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋雙方各個合作領域。商務部新聞發

言人束玨婷介紹了中國與伊朗近年來在經貿合作情況，并表示將同伊方一道落實好兩國元首在經

貿領域達成的重要共識，深化貿易等領域務實合作，進口更多伊朗優質產品，繼續開展共建「一

帶一路」合作，加強兩國在上合組織等框架下的多邊合作。



４﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，今年１月外資流入中國股市金額顯著增加，達１７６

億美元，創下２０２０年１２月以來最高水平。報告認為，中國放寬防疫措施，有利重啟經濟，

成為推動資金流入中國股市的主因。另外，１月中國債市錄得２５億美元資金流出，是過去１２

個月內第十個月錄得淨流失。此外美國財政部公布的數據顯示，中國去年１２月減持美國國債約

３０億美元，持有模規減至８６７１億美元，是連續第四個月減持，觸及２０１０年６月以來的

近十三年最低水平，不過減幅較１１月的７８億美元明顯減少。環球銀行金融電信協會

（ＳＷＩＦＴ）發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，１月份人民幣交易使用比重由前月的

２﹒１５％，向下降至１﹒９１％，去年同期為３﹒２０％。同時，全球交易使用量排名為第五

位。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５１６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌６５點子，繼續刷新１月６日以來新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４０點子，報

６﹒８６３０。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１９，是六周以來新低，

較上個交易日跌３３６點子，上個交易日報６﹒８１８３。



５﹒ 財政部部長劉昆今日撰文稱，今年財政收入將恢復性增長，增幅不會太高，財政收支形勢

依然嚴峻。從財政收入看２０２３年經濟有望總體回升，加上２０２２年集中實施留抵退稅後基

數偏低，為財政收入恢復性增長奠定了基礎；但經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確

定性。



６﹒ 針對近期房貸提前還款難、預約時間長等問題，人行、銀保監９日召開部分商業銀行座談

會，要求商業銀行強化以客戶為中心的理念，保障客戶合法權益，按照合同約定做好客戶提前還

款服務工作。而針對部分借款人違規使用經營貸、消費貸提前還款的情況，要求商業銀行持續做

好貸前貸後管理，加強風險警示；監管部門將加大檢查處罰力度，及時查處違規中介並披露典型

案例。深圳市場傳出消息，因近期低成本經營貸置換房貸操作增多，監管已經約談部分銀行，要

求加強合規審查，深圳有銀行已經暫停審批存量房貸用戶的經營貸轉貸申請。



７﹒ 中證監一錘定音，指對非法跨境展業的規範整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解

存量」的原則開展，關注到部分媒體報道不客觀、不屬實。當前絕大部分涉及此類業務的證券公

司正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開戶，相關證券公司及其境外子公司能夠全面準

確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。中證監厘清核心要求是

，禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶；同時仍允許存量

境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時應當嚴格遵

守中國外匯管理的有關規定。



８﹒ 國家統計局發布２０２３年１月份７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透》根據

數據測算，１月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降１﹒５％，為連續第九個月同比

下跌，且降幅與上月相同；不過，１月環比轉為上升０﹒１％，此前連續五個月環比下跌。而繼

北京有銀行宣稱可有條件將房貸貸款延至９５歲後，建發房產發布營銷海報，寫到「重磅利好，

貸款年齡最長達１００歲」，再引發市場關注。工作人員指出，「貸款年齡最長達１００歲」是

一種誤解，１００歲是指借款人７０歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到３０年

。目前與合作銀行推出可貸至１００歲的接力貸產品，已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為

準。（ｄｗ）

