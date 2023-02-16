《鍾之日記》２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國最新公布是零售數據表現強勁，１月零售銷售好過預期，雖然擔心聯儲局進一步加息，

但同時市場憧憬當地經濟仍強韌，納指三連升。香江魚缸連跌四日後，今日反彈１７５點，惟兩

萬一得而復失。

恒指高開１３４點，報２０９４７，升幅曾收窄至７５點，低見２０８８７，但買盤立即湧

現，推動大市重上兩萬一及十天線（約２１２６０），中午升４７９點。午後甫開曾升４９４點

，見２１３０６點全日高，之後Ａ股突掉頭下挫，恒指一度僅升約１１２點，收市升１７５點或

０﹒８４％，報２０９８７。國企指數報７０８９，升７１點或升１﹒０２％。恒生科技指數報

４３６７，升７８點或升１﹒８３％。

騰訊（００７００）升１﹒５％，報３８２﹒６元。聯想集團（００９９２）升６﹒７％，

為表現最好藍籌。



＊滬綜指兩連跌，三千三復失＊



滬深股市今早窄幅高開後反覆向上，不過午後齊齊翻綠，滬綜指盤中收復３３００點，午後

集體跳水，全日跌０﹒９６％，報３２４９﹒０３點，兩連跌，三千三復失，創２０２２年１２

月２０日以來最大單日跌幅。深成指則跌１﹒３％，創業板指跌１﹒３６％。券商、地產等大金

融板塊上揚，中字頭股票強勢拉升提振指數表現。不過ＣｈａｔＧＰＴ概念股衝高回落，芯片板

塊明顯下挫。

國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，今年１月外資流入中國股市金額顯著增加，達１７６億

美元，創下２０２０年１２月以來最高水平。國家外匯管理局的數據亦顯示，１月外資在境內股

票市場淨買入境內股票２７７億美元，創單月歷史新高。今日外資再次洶涌流入，刺激兩市成交

時隔半個月再次突破１萬億元人民幣，兩市全日成交１１９３０億元人民幣，按日激增

２７﹒３％。外資今日通過滬股通、深股通轉為淨流入６７﹒９４億元人民幣。



＊中電信曾見４年高位，內媒：擬增加派息＊



內地電訊股今早突然炒升，中電信（００７２８）早段曾高見４﹒１８元，創近４年高位，

收市升２﹒８％；中移動（００９４１）升２％，中國聯通（００７６２）升２﹒３％，齊創逾

５２周高。中電信Ａ股一度漲停，內地媒體引述中電信相關人士指，相信有多個原因利好股價，

包括會加大派息，今年派息將達到７０％；機構過去一段時間逐步增持；以及電訊業有傳統業務

和新興業務，其中新興業務勢頭增長良好，去年雲業務翻番，今年有望繼續翻番。

工信部副部長張雲明在一個論壇致辭表示，全國已有１１０個城市建成千兆城市，約佔所有

地級市三分之一。內地５Ｇ基站數量達２３１﹒２萬個，歷史性實現全國市市通千兆，縣縣通

５Ｇ，村村通寬頻。張雲明又指，中國企業的５Ｇ標準專利佔比達到３８﹒２％，位居全球第一

，智能手機５Ｇ系統設備、光通信設備、光模塊基建、光纖、光纜等領域，湧現一批全球領軍企

業。支撐工業製造、港口、礦山、文旅等領域加速轉型。

中國移動副總經理趙大春表示，當前中國移動正全力拓展信息服務藍海，全面賦能個人、家

庭、政企等領域的數智化轉型。中國電信副總經理李峻表示，中國電信光網已覆蓋全國３４５座

城市，超５億用戶單元以及４０萬行政村，５Ｇ共建共享網絡已覆蓋全國３００多座城市。中國

聯通副總經理唐永博表示，中國聯通將全面發展數字經濟，拓展千兆城市發展的新應用。



＊諾誠健華遇「黑天鵝」急瀉，藥股陪跌＊



諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）今日大跌，Ａ股收挫１８％，Ｈ股一度瀉三

成，收市插２７％。事緣在２０２１年給諾誠健華帶來巨額收益的合作方、納斯達克上市美國生

物科技公司Ｂｉｏｇｅｎ Ｉｎｃ（渤健）決定終止雙方的全球獨家合作。

遭遇「黑天鵝」的諾誠健華發公告，用公司「重獲授予渤健的所有全球權利」美化了此項決

定。事實上，諾誠健華與渤健合作的奧布替尼是公司的主要產品，已獲國家藥監局附條件批准上

市，並納入醫保。不過，奧布替尼由於在美國進行的研究中，出現藥物導致肝損傷的病例，被美

國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）實施部分臨床擱置。渤健決定中止合作，已經支付給諾誠健華

的１﹒２５億美金首付款不用退回，但後續的收入皆成為泡影。２０２２年１－６月，諾誠健華

實現營業收入２４５９５﹒７７萬元（人民幣．下同），較上年同期同比增長１４１﹒９５％，

主要原因為奧布替尼自納入新版醫保目錄以來銷售規模持續增長。

奧布替尼的委托生產方是上海合全藥業及其下屬子公司，合全藥業是藥明康德

（０２３５９）（滬：６０３２５９）子公司，藥明康德Ａ股今日收跌１％，Ｈ股亦跌近２％。

藥明生物（０２２６９）更收挫４％，為表現最差藍籌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

