《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，外界均認為其具備

廣闊的應用場景，其中一個用途就是用在遊戲設計上，讓遊戲中的ＮＰＣ（非玩家角色）能因應

玩家的說話自由生成對話，並基於對話內容，自主給出有邏輯的行為反饋，料對遊戲業界產生極

大變化。

網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，將實裝國內首個「遊戲版

ＣｈａｔＧＰＴ」，由ＡＩ自由生成ＮＰＣ的所有對話文字、表情、語音和鏡頭，增強ＮＰＣ和

玩家的交互性。網易今早高開，現漲２％。

網絡遊戲概念股拉漲，湯姆貓（深：３００４５９）漲１６﹒５％，朗瑪信息

（深：３００２８８）漲１４﹒３％，冰川網絡（深：３００５３３）升１３﹒１％，凱撒文化

（深：００２４２５）漲停，藍色光標（深：３０００５８）漲５﹒８％，巨人網絡

（深：００２５５８）、愷英網絡（深：００２５１７）升４﹒９％。

另外，元宇宙在線遊戲平台Ｒｏｂｌｏｘ在美暴漲２６﹒４％，報４５﹒０８美元，創超３

個月新高。因Ｒｏｂｌｏｘ公布平台玩家２０２２年總遊戲時長達到５００億小時，比上一年增

長１９％，今年１月份其日活躍用戶數量達到６５００萬，通過出售該平台的內部貨幣獲得了

２９億美元的收入。（ｅｙ）

