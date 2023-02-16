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AH股新聞

16/02/2023 09:55

《Ａ股焦點》湯姆貓飆１６％藍色光標漲６％，網易手遊首裝ＡＩ

　　《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，外界均認為其具備
廣闊的應用場景，其中一個用途就是用在遊戲設計上，讓遊戲中的ＮＰＣ（非玩家角色）能因應
玩家的說話自由生成對話，並基於對話內容，自主給出有邏輯的行為反饋，料對遊戲業界產生極
大變化。
　　網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，將實裝國內首個「遊戲版
ＣｈａｔＧＰＴ」，由ＡＩ自由生成ＮＰＣ的所有對話文字、表情、語音和鏡頭，增強ＮＰＣ和
玩家的交互性。網易今早高開，現漲２％。
　　網絡遊戲概念股拉漲，湯姆貓（深：３００４５９）漲１６﹒５％，朗瑪信息
（深：３００２８８）漲１４﹒３％，冰川網絡（深：３００５３３）升１３﹒１％，凱撒文化
（深：００２４２５）漲停，藍色光標（深：３０００５８）漲５﹒８％，巨人網絡
（深：００２５５８）、愷英網絡（深：００２５１７）升４﹒９％。
　　另外，元宇宙在線遊戲平台Ｒｏｂｌｏｘ在美暴漲２６﹒４％，報４５﹒０８美元，創超３
個月新高。因Ｒｏｂｌｏｘ公布平台玩家２０２２年總遊戲時長達到５００億小時，比上一年增
長１９％，今年１月份其日活躍用戶數量達到６５００萬，通過出售該平台的內部貨幣獲得了
２９億美元的收入。（ｅｙ）

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