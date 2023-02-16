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AH股新聞

16/02/2023 10:40

《Ａ股焦點》民航股普漲，１月旅客運輸量恢復疫情前同期逾七成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地放鬆防疫封控後民航業迅速恢復，１月民航旅客運輸量恢
復至疫情前同期七成，內地航司的１月運營數據亦大幅轉好。Ａ股民航股普漲，吉祥航空
（滬：６０３８８５）、中國國航（滬：６０１１１１）漲３﹒８％，中國東航
（滬：６００１１５）升２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）、春秋航空
（滬：６０１０２１）升２﹒１％。
　　民航局公布，１月份，民航運輸生產總體呈現快速恢復態勢，全行業完成運輸總周轉量
７３﹒９億噸公里，同比增長１３﹒９％；民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量
３９７７﹒５萬人次，同比增長３４﹒８％。
　　從恢復程度看，１月民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至２０１９年同
期的６９﹒５％、７４﹒５％和７２﹒９％，恢復水平較２０２２年１２月分別提高２６﹒１、
３９﹒０和５﹒７個百分點。
　　各間航空公司１５日公布１月運營數據，客座率指標持續向好，國際旅客周轉量有明顯起色
。中國國航披露，１月，國內旅客周轉量同比上升５７﹒９％，環比上升１２９﹒６％；國際旅
客周轉量同比上升４１９﹒８％，環比上升２３﹒３％。中國東航公告稱，２０２３年１月旅客
周轉量同比上升４２﹒７％，其中國內和國際航線旅客周轉量分別同比上升３８﹒６５％、
２６０﹒０２％。南航方面，國內、國際旅客周轉量分別同比上升４０﹒０１％、
１９８﹒７１％。（ｄｗ）

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