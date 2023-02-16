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AH股新聞

16/02/2023 10:27

《Ａ股焦點》滬深地產股走強，人行第二支箭擴圍，７０城環比轉升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行昨日召開金融市場工作會議，提到將拓展民營企業債券融
資支持工具「第二支箭」支持範圍，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。Ａ股地產股走強，中
洲控股（深：００００４２）漲３﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）漲２﹒３％，濱江集
團（深：００２２４４）、招商蛇口（深：００１９７９）升近２％，保利發展
（滬：６０００４８）升１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升１％。
　　人民銀行召開２０２３年金融市場工作會議。會議提到要拓展民營企業債券融資支持工具支
持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。民營企業債券融資支持工具，被稱為人行馳援民
企的「第二支箭」，通過對民企發放發債信用增進函，為民企發債提供增信支持。
　　人行會議還提到，要動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政
策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加
大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。
　　此外，國家統計局發布１月７０個大中城市住宅銷售價格變動情況，《路透》根據數據測算
，內地１月７０城樓價指數環比結束五連跌，轉為上升０﹒１％，不過同比仍維持１﹒５％的跌
幅，連續第九個月同比下跌。（ｄｗ）

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