《經濟通通訊社１６日專訊》人行昨日召開金融市場工作會議，提到將拓展民營企業債券融

資支持工具「第二支箭」支持範圍，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。Ａ股地產股走強，中

洲控股（深：００００４２）漲３﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）漲２﹒３％，濱江集

團（深：００２２４４）、招商蛇口（深：００１９７９）升近２％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升１％。

人民銀行召開２０２３年金融市場工作會議。會議提到要拓展民營企業債券融資支持工具支

持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。民營企業債券融資支持工具，被稱為人行馳援民

企的「第二支箭」，通過對民企發放發債信用增進函，為民企發債提供增信支持。

人行會議還提到，要動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政

策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加

大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

此外，國家統計局發布１月７０個大中城市住宅銷售價格變動情況，《路透》根據數據測算

，內地１月７０城樓價指數環比結束五連跌，轉為上升０﹒１％，不過同比仍維持１﹒５％的跌

幅，連續第九個月同比下跌。（ｄｗ）

