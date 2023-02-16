《經濟通通訊社１６日專訊》日前，有網友發布消息稱，威馬汽車開始全員停薪留職。內地

媒體引述威馬汽車員工指，目前已無需到崗辦公，領導不再布置工作，工資也已停止發放。

據報道，位於上海市青浦區的威馬汽車總部辦公樓，雖然仍在運營，但正門處於關閉狀態，

前台空空如也，員工均從側門進出。早上９點多至１０點多的上班高峰期，只有零零散散地有員

工進入辦公樓。

對此，《上海證券報》引述威馬汽車有關負責人稱，沒有接到全員停薪留職的消息。不過也

有接近威馬汽車人士表示，目前威馬針對員工的停薪留職可能是在進行內部組織管理的調整，或

仍寄希望於上市融資。

另一邊，有不少威馬車主在投訴平台反映，威馬線下服務網點大量關閉，且官方售後電話無

人接聽，在僅有的網點進行維修也會遇到沒有配件可更換的問題。有車主表示，由於門店拿不到

廠家的零配件，他的威馬汽車已停放在維修門店長達一個多月，而門店可能要等到今年４月才能

夠拿到零配件進行更換。

《澎湃新聞》報道，目前上海等多個地區的威馬服務網點均已撤店，僅有的一家開門營業的

門店卻並沒有工作人員在內，在記者嘗試等候的近一個小時內，店內都未曾有工作人員現身。有

意思的是，雖然門店大面積關閉，威馬汽車還在１月１６日還宣布漲價，漲價後售價上漲１﹒５

萬－２﹒５萬元人民幣不等。

就在一個月前，威馬汽車曾宣布與ＡＰＯＬＬＯ出行（００８６０）訂立收購協議，並宣布

新近獲得三筆總計約２３﹒３億港元的支持，一度被認為有望緩解威馬汽車近期遭遇的運營危機

。（ｌｃ）

