《經濟通通訊社１６日專訊》國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，今年１月外資流入中國股

市金額顯著增加，達１７６億美元，創下２０２０年１２月以來最高水平。報告認為，中國放寬

防疫措施，有利重啟經濟，成為推動資金流入中國股市的主因。另外，１月中國債市錄得２５億

美元資金流出，是過去１２個月內第十個月錄得淨流失。

根據國家外匯管理局的數據，１月外資在境內股票市場淨買入境內股票２７７億美元，創單

月曆史新高。同時，貨物貿易涉外收支順差３８７億美元，環比增長９％，處於歷史高位。

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