《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》近日市場對境外持牌機構非法跨境展業規

範整改情況較為關注。對此，中證監以新聞發言人答記者問方式回應稱，對非法跨境展業的規範

整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展，關注到部分媒體報道不客觀、

不屬實。當前絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開

戶，相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無

故限制存量客戶交易。



＊允許存量境內投資者繼續交易，惟增量資金要合規＊



發言人指出，中證監依法推進對富途控股、老虎證券非法跨境展業的整治工作，並配發了新

聞稿。２０２３年１月１３日，正式發布《證券經紀業務管理辦法》，明確將加強對非法跨境經

紀業務的日常監管，穩步有序推進整改規範工作。核心要求是，禁止未在境內持牌的境外機構違

規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶；同時仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開

展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時應當嚴格遵守中國外匯管理的有關規定。

下一步，將督促有關證券公司及其子公司落實好相關法律法規要求，穩步推進規範整改工作

，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。同時，將繼續加強與境內外監管部門的監管合作，

確保整改工作順利推進，維護市場平穩運行。

