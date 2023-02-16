《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布２０２３年１月份７０個大中城市住宅銷售價

格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，１月份，７０個大中城市中商品住宅銷售

價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩，

一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比下降。



＊一線城市新樓及二手樓價格環比均轉漲＊



１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有３６個

和１３個，比上月分別增加２１個和６個。

１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲０﹒２％；二手住宅銷售

價格環比由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒４％。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下

降０﹒３％轉為上漲０﹒１％；二手住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個

百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點；

二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。



＊二三線城市樓價同比續降＊



１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有１５個，比上月減少１

個；二手住宅銷售價格同比上漲城市有６個，個數與上月相同。

１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒１％，漲幅比上月回落０﹒４個百分

點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。二線城市新建商品

住宅銷售價格同比下降１﹒１％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比下降３﹒３％，降幅

比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒８％

和４﹒７％，降幅比上月均收窄０﹒１個百分點。（ｄｗ）

