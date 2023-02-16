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AH股新聞

16/02/2023 09:43

《中國房產》統計局：１月７０大中城市樓價環比轉漲或降幅趨緩

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布２０２３年１月份７０個大中城市住宅銷售價
格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，１月份，７０個大中城市中商品住宅銷售
價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩，
一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比下降。
　
＊一線城市新樓及二手樓價格環比均轉漲＊
　
　　１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有３６個
和１３個，比上月分別增加２１個和６個。
　　１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲０﹒２％；二手住宅銷售
價格環比由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒４％。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下
降０﹒３％轉為上漲０﹒１％；二手住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個
百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點；
二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。
　
＊二三線城市樓價同比續降＊
　
　　１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有１５個，比上月減少１
個；二手住宅銷售價格同比上漲城市有６個，個數與上月相同。
　　１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒１％，漲幅比上月回落０﹒４個百分
點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。二線城市新建商品
住宅銷售價格同比下降１﹒１％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比下降３﹒３％，降幅
比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒８％
和４﹒７％，降幅比上月均收窄０﹒１個百分點。（ｄｗ）

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