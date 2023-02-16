《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０４％，報３２８１﹒７４點，深綜指低開０﹒０２％，創業板指高開０﹒０９％，消費股

造好，軟件、互聯網板塊走低。人民銀行昨日超額續作ＭＬＦ（中期借貸便利）後，今日進行

４８７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，當日實現淨投放３４０億元。

新一期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於去年１２月中

央經濟工作會議的重要講話，習近平稱總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾，必須大力實

施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環，把恢復和擴大消費擺在優

先位置，並通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。

人民銀行召開２０２３年金融市場工作會議，會議用大量篇幅強調穩定房地產行業。會議指

要拓展民營企業債券融資支持工具支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放；因城施策實

施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條政策措施，積極做

好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

銀保監公布，截至２０２２年底，商業銀行不良貸款率１﹒６３％，較上季末下降０﹒０２

個百分點，而２０２１年末中國商業銀行不良率為１﹒７３％，據此計算２０２２全年累計下降

０﹒１個百分點。銀保監數據亦顯示商業銀行利潤增長大幅放緩，去年商業銀行累計實現淨利潤

２﹒３萬億元，同比增長５﹒４％，而２０２１年同比增速則為１２﹒６％。

氣球事件繼續發酵，中國外交部警告將對損害中國主權的有關美國實體採取反制措施，而美

國總統拜登考慮發表公開講話，可能會明確表示這一事件不會導致與中國發生衝突。另外，美國

參眾兩院均以全票通過決議，就事件譴責中國。（ｅｙ）

