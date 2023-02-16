《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場開市未明朗，但隨著盤中行情明確轉升，滬綜指半日

收報３３０５﹒４９點，上漲０﹒７７％；深成指上漲０﹒７２％；創業板指上漲０﹒４６％。

兩市成交額為５９６３億元（人民幣．下同），較上一交易日增加６﹒８％；陸股通暫淨流入近

６６億元。

人民銀行今日進行４８７０億元７天期逆回購，當日實現淨投放３４０億元，結束連續三個

交易日的短期資金池回籠趨勢。

氣球事件繼續發酵，中國外交部警告將對損害中國主權的有關美國實體採取反制措施，而美

國總統拜登考慮發表公開講話，可能會明確表示這一事件不會導致與中國發生衝突。另外，美國

參眾兩院均以全票通過決議，就事件譴責中國，中國全國人大外事委員會發表聲明，稱美國國會

眾議院把事件刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄，對此表示強烈譴責和堅決反對

。



＊三大電訊商飆升，區塊鏈概念回襲＊



三大電訊商今日暴漲拉動股市，中國電信（滬：６０１７２８）表現最為突出漲停，報收

５﹒８元；Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲５﹒９％；中國移動（滬：６００９４１）升

４﹒６％。Ｃｏｎｆｌｕｘ Ｎｅｔｗｏｒｋ宣布將於今年晚些時候將與中國電信合作，在香港

推出首個ＢＳＩＭ試點項目，推廣區塊鏈ＳＩＭ卡（ＢＳＩＭ）。目前研發階段已經完成，已成

功連接到Ｃｏｎｆｌｕｘ的主網進行測試，隨後可能會在上海等內地主要地區進行試點。

陸股通顯著淨流入，一直受外資青睞的白酒股拉漲。老白干酒（滬：６００５５９）漲

４﹒６％；貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％；五糧液（深：０００８５８）漲

１﹒２％；口子窖（滬：６０３５８９）上漲１﹒２％；水井坊（滬：６００７７９）揚

１﹒２％。



＊內地研ＡＩ遊戲系統，網遊概念拉漲＊



網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，將實裝國內首個「遊戲版

ＣｈａｔＧＰＴ」，由ＡＩ自由生成ＮＰＣ的所有對話文字、表情、語音和鏡頭，增強ＮＰＣ和

玩家的交互性。ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，外界均認為其具備廣闊的應用場景，

其中一個用途就是用在遊戲設計上，勢將改變遊戲業生態。

網絡遊戲概念拉漲，朗瑪信息（深：３００２８８）飆１９﹒２％；冰川網絡

（深：３００５３３）上漲１７﹒３％；湯姆貓（深：３００４５９）升１５﹒７％；凱撒文化

（深：００２４２５）、惠程科技（深：００２１６８）、拓維信息（深：００２２６１）均漲

一成漲停；國脈文化（滬：６００６４０）上漲９﹒２％；三七互娛（深：００２５５５）升

７﹒８％。（ｅｙ）

