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AH股新聞

16/02/2023 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒７７％登陸三千三，三大電訊商狂飆

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場開市未明朗，但隨著盤中行情明確轉升，滬綜指半日
收報３３０５﹒４９點，上漲０﹒７７％；深成指上漲０﹒７２％；創業板指上漲０﹒４６％。
兩市成交額為５９６３億元（人民幣．下同），較上一交易日增加６﹒８％；陸股通暫淨流入近
６６億元。
　　人民銀行今日進行４８７０億元７天期逆回購，當日實現淨投放３４０億元，結束連續三個
交易日的短期資金池回籠趨勢。
　　氣球事件繼續發酵，中國外交部警告將對損害中國主權的有關美國實體採取反制措施，而美
國總統拜登考慮發表公開講話，可能會明確表示這一事件不會導致與中國發生衝突。另外，美國
參眾兩院均以全票通過決議，就事件譴責中國，中國全國人大外事委員會發表聲明，稱美國國會
眾議院把事件刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄，對此表示強烈譴責和堅決反對

　
＊三大電訊商飆升，區塊鏈概念回襲＊
　
　　三大電訊商今日暴漲拉動股市，中國電信（滬：６０１７２８）表現最為突出漲停，報收
５﹒８元；Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲５﹒９％；中國移動（滬：６００９４１）升
４﹒６％。Ｃｏｎｆｌｕｘ　Ｎｅｔｗｏｒｋ宣布將於今年晚些時候將與中國電信合作，在香港
推出首個ＢＳＩＭ試點項目，推廣區塊鏈ＳＩＭ卡（ＢＳＩＭ）。目前研發階段已經完成，已成
功連接到Ｃｏｎｆｌｕｘ的主網進行測試，隨後可能會在上海等內地主要地區進行試點。
　　陸股通顯著淨流入，一直受外資青睞的白酒股拉漲。老白干酒（滬：６００５５９）漲
４﹒６％；貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％；五糧液（深：０００８５８）漲
１﹒２％；口子窖（滬：６０３５８９）上漲１﹒２％；水井坊（滬：６００７７９）揚
１﹒２％。
　
＊內地研ＡＩ遊戲系統，網遊概念拉漲＊
　
　　網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，將實裝國內首個「遊戲版
ＣｈａｔＧＰＴ」，由ＡＩ自由生成ＮＰＣ的所有對話文字、表情、語音和鏡頭，增強ＮＰＣ和
玩家的交互性。ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，外界均認為其具備廣闊的應用場景，
其中一個用途就是用在遊戲設計上，勢將改變遊戲業生態。
　　網絡遊戲概念拉漲，朗瑪信息（深：３００２８８）飆１９﹒２％；冰川網絡
（深：３００５３３）上漲１７﹒３％；湯姆貓（深：３００４５９）升１５﹒７％；凱撒文化
（深：００２４２５）、惠程科技（深：００２１６８）、拓維信息（深：００２２６１）均漲
一成漲停；國脈文化（滬：６００６４０）上漲９﹒２％；三七互娛（深：００２５５５）升
７﹒８％。（ｅｙ）

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