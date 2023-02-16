《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場開市未明朗，但隨著盤中行情明確轉升，滬綜指半日
收報３３０５﹒４９點，上漲０﹒７７％；深成指上漲０﹒７２％；創業板指上漲０﹒４６％。
兩市成交額為５９６３億元（人民幣．下同），較上一交易日增加６﹒８％；陸股通暫淨流入近
６６億元。
人民銀行今日進行４８７０億元７天期逆回購，當日實現淨投放３４０億元，結束連續三個
交易日的短期資金池回籠趨勢。
氣球事件繼續發酵，中國外交部警告將對損害中國主權的有關美國實體採取反制措施，而美
國總統拜登考慮發表公開講話，可能會明確表示這一事件不會導致與中國發生衝突。另外，美國
參眾兩院均以全票通過決議，就事件譴責中國，中國全國人大外事委員會發表聲明，稱美國國會
眾議院把事件刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄，對此表示強烈譴責和堅決反對
。
＊三大電訊商飆升，區塊鏈概念回襲＊
三大電訊商今日暴漲拉動股市，中國電信（滬：６０１７２８）表現最為突出漲停，報收
５﹒８元；Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲５﹒９％；中國移動（滬：６００９４１）升
４﹒６％。Ｃｏｎｆｌｕｘ Ｎｅｔｗｏｒｋ宣布將於今年晚些時候將與中國電信合作，在香港
推出首個ＢＳＩＭ試點項目，推廣區塊鏈ＳＩＭ卡（ＢＳＩＭ）。目前研發階段已經完成，已成
功連接到Ｃｏｎｆｌｕｘ的主網進行測試，隨後可能會在上海等內地主要地區進行試點。
陸股通顯著淨流入，一直受外資青睞的白酒股拉漲。老白干酒（滬：６００５５９）漲
４﹒６％；貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％；五糧液（深：０００８５８）漲
１﹒２％；口子窖（滬：６０３５８９）上漲１﹒２％；水井坊（滬：６００７７９）揚
１﹒２％。
＊內地研ＡＩ遊戲系統，網遊概念拉漲＊
網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，將實裝國內首個「遊戲版
ＣｈａｔＧＰＴ」，由ＡＩ自由生成ＮＰＣ的所有對話文字、表情、語音和鏡頭，增強ＮＰＣ和
玩家的交互性。ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，外界均認為其具備廣闊的應用場景，
其中一個用途就是用在遊戲設計上，勢將改變遊戲業生態。
網絡遊戲概念拉漲，朗瑪信息（深：３００２８８）飆１９﹒２％；冰川網絡
（深：３００５３３）上漲１７﹒３％；湯姆貓（深：３００４５９）升１５﹒７％；凱撒文化
（深：００２４２５）、惠程科技（深：００２１６８）、拓維信息（深：００２２６１）均漲
一成漲停；國脈文化（滬：６００６４０）上漲９﹒２％；三七互娛（深：００２５５５）升
７﹒８％。（ｅｙ）
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