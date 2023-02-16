《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今早窄幅高開後反覆向上，不過午後齊齊翻綠，滬綜

指盤中收復３３００點，午後集體跳水，全日跌０﹒９６％，報３２４９﹒０３點，三千三復失

，創２０２２年１２月２０日以來最大單日跌幅。深成指則跌１﹒３％，創業板指跌１﹒３６％

。

券商、地產等大金融板塊上揚，中字頭股票強勢拉升提振指數表現。不過ＣｈａｔＧＰＴ概

念股衝高回落，芯片板塊明顯下挫。個股呈現普跌態勢，兩市近４５００股飄綠，上漲個股僅

４００餘隻。

國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，今年１月外資流入中國股市金額顯著增加，達１７６億

美元，創下２０２０年１２月以來最高水平。國家外匯管理局的數據亦顯示，１月外資在境內股

票市場淨買入境內股票２７７億美元，創單月歷史新高。今日外資再次洶涌流入，刺激兩市成交

時隔半個月再次突破１萬億元（人民幣．下同），兩市全日成交１１９３０億元，按日激增

２７﹒３％。外資今日通過滬股通、深股通轉為淨流入６７﹒９４億元。

匯豐銀行研究報告指出，由於中國重新開放的進展速度比預期快，被壓抑的服務和商品需求

可能會引領復甦，同步政策支持將使經濟步入正軌，該行將２０２３年中國國內生產總值ＧＤＰ

增長預估調升至５﹒６％，原為５﹒０％。

「股神」巴菲特的副手、巴郡哈撒韋副主席芒格接受《Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ》訪問

時表示，縱使地緣政治風險，中國仍提供最佳投資機會。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念股衝高回落＊



海天瑞聲（滬：６８８７８７）發布股票異動公告，公司未與ＯｐｅｎＡＩ開展合作，

ＣｈａｔＧＰＴ的產品和服務未給公司帶來業務收入。海天瑞聲午後急跳水一度跌近１０％，收

市跌幅稍收窄至７﹒３％。其他ＣｈａｔＧＰＴ概念亦陪跌，初靈信息（深：３００２５０）挫

１１﹒２％、雲從科技（滬：６８８３２７）瀉１１﹒１％，科大國創（深：３００５２０）跌

超８％。

拜登政府規定２０２４年７月開始，５５％的充電樁成本需要來自美國零部件。憂慮相關訂

單將會大減，炬華科技（深：３００３６０）急跌１５﹒９％，盛弘股份（深：３００６９３）

跌６﹒５％，永貴電器（深：３００３５１）跌７﹒８％，芯能科技（滬：６０３１０５）跌

７﹒５％，通合科技（深：３００４９１）跌１﹒６％。



＊通信運營商集體走強＊



中國三大電信運營商周四強勁上揚，券商稱其有望迎來價值重估。中國電信

（滬：６０１７２８）一度漲停至至１８個月高位，收市仍大升８﹒２％，中國聯通

（滬：６０００５０）升３﹒２％，中國移動（滬：６００９４１）升２﹒４％。

廣發證券近期研報稱，在數字經濟時代，電信運營商帶有鮮明的中國特色標識，在角色定位

、基本面和估值三大領域均有亮點，有望在具有中國特色的估值體系完善背景下實現價值重估。

另外，中國電信相關人士對內媒表示，漲停原因是多方面的，第一，會加大派息，今年派息

將達到７０％，這對個人投資者是有利；第二，前段時間看到機構在慢慢增持；三，電信有傳統

業務和新興業務，新興業務勢頭增長很不錯，去年雲業務翻番，今年有望繼續翻番。

內地放鬆防疫封控後民航業迅速恢復，１月民航旅客運輸量恢復至疫情前同期七成，內地航

司的１月運營數據亦大幅轉好。Ａ股民航股普漲，中國國航（滬：６０１１１１）升１﹒５％，

吉祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）升０﹒２％，春秋

航空（滬：６０１０２１）升０﹒３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０９３﹒４９ －０﹒７３

上證綜合指數 ３２４９﹒０３ －０﹒９６ ４６８４﹒００

深證綜合指數 ２１５０﹒２３ －１﹒７０ ７２４６﹒００

上證Ｂ股指數 ２９４﹒６７ －０﹒６６ １﹒８３

深證Ｂ股指數 １２３３﹒５９ －０﹒２６ ０﹒５７

上證１８０指數 ８５７８﹒７１ －０﹒５６

上證３８０指數 ５９７０﹒６３ －１﹒４０

深證成份指數 １１９０７﹒４０ －１﹒３０

中小創新指數 ２４９０﹒８１ －２﹒０５

深圳創業板指數 ２５１２﹒５０ －１﹒３６

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