《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數半日升１﹒０２％，報８７１４﹒６３點，上

證３８０指數半日升０﹒５３％，報６０８７﹒２７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７７﹒９９億元，用４２﹒０１

億元或８﹒１％。

內地放鬆防疫封控後民航業迅速恢復，１月民航旅客運輸量恢復至疫情前同期七成，內地航

司的１月運營數據亦大幅轉好。Ａ股民航股普漲，中國國航（滬：６０１１１１）、吉祥航空

（滬：６０３８８５）升近４％，中國東航（滬：６００１１５）、南方航空

（滬：６０００２９）升近２％

中證監一錘定音，稱當前絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停

止了違規新增開戶，相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，不會無故限制存

量客戶交易。有海外業務的券商股上揚，中金公司（滬：６０１９９５）漲２﹒６％，中信建投

（滬：６０１０６６）、中國銀河（滬：６０１８８１）升１﹒３％。

中國物流業再次遭遇信息泄露危機，近４５億個人信息懷疑洩露，Ａ股快遞股持續走頹，圓

通速遞（滬：６００２３３）續跌１﹒９％，德邦股份（滬：６０３０５６）跌０﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）











