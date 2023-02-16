《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指半日升０﹒７２％，報１２１５１﹒３６點，深證中

小創新指數半日升０﹒４６％，報２５５４﹒８１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９４﹒５６億元，用２５﹒４４

億元或４﹒９％。

人行昨日召開金融市場工作會議，提到將拓展民營企業債券融資支持工具「第二支箭」支持

範圍，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。Ａ股地產股走強，中洲控股（深：００００４２）

升４﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒２％。

拜登政府規定２０２４年７月開始，５５％的充電樁成本需要來自美國零部件。憂慮相關訂

單將會大減，充電樁股大幅下挫，炬華科技（深：３００３６０）插水１８﹒４％，盛弘股份

（深：３００６９３）挫８﹒９％，通合科技（深：３００４９１）挫７﹒６％，永貴電器

（深：３００３５１）跌７﹒２％。

ＣｈａｔＧＰＴ近日熱爆，其中一個用途就是用在遊戲設計上，讓遊戲中的ＮＰＣ（非玩家

角色）能因應玩家的說話自由生成對話，並基於對話內容，自主給出有邏輯的行為反饋，料對遊

戲業界產生極大變化。網絡遊戲概念股拉漲，湯姆貓（深：３００４５９）飆１５﹒７％，朗瑪

信息（深：３００２８８）漲１９﹒２％，冰川網絡（深：３００５３３）漲１７﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

