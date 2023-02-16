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AH股新聞

16/02/2023 15:10

《深股通》深成指收跌１﹒３％，中小創新指跌２﹒０５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指今日收跌１﹒３％，報１１９０７﹒４點，深證中小
創新指數收跌２﹒０５％，報２４９０﹒８１點。
　　智能製造、機器人概念股午後震蕩走低，初靈信息（深：３００２５０）跌１１﹒２％，科
大國創（深：３００５２０）、海得控制（深：００２１８４）跌逾８％。
　　拜登政府規定２０２４年７月開始，５５％的充電樁成本需要來自美國零部件。憂慮相關訂
單將會大減，充電樁股大幅下挫，炬華科技（深：３００３６０）跌１５﹒８％，盛弘股份
（深：３００６９３）跌６﹒５％，永貴電器（深：３００３５１）跌７﹒８％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ熱潮蔓延至遊戲領域，可讓遊戲中的ＮＰＣ（非玩家角色）能因應玩家的說
話自由生成對話，並基於對話內容，自主給出有邏輯的行為反饋，料對遊戲業界產生極大變化。
網絡遊戲概念股拉漲，惠程科技（深：００２１６８）、凱撒文化（深：００２４２５）漲停，
冰川網絡（深：３００５３３）飆１４﹒６％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）

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