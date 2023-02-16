《經濟通通訊社１６日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）今日大跌，Ａ

股收挫１８％，Ｈ股一度瀉三成，目前仍插２８％。

事緣在２０２１年給諾誠健華帶來巨額收益的合作方、納斯達克上市美國生物科技公司

Ｂｉｏｇｅｎ Ｉｎｃ。（渤健）決定終止雙方的全球獨家合作。

遭遇「黑天鵝」的諾誠健華發公告，獲渤健通知，終止雙方就有望治療多發性硬化（ＭＳ）

和其他自身免疫性疾病的口服小分子布魯頓酪氨酸激酶（ＢＴＫ）抑制劑奧布替尼的全球開發和

商業化達成的合作和許可協議。公司將重獲協議項下授予渤健的所有全球權利，包括相關知識產

權、研發決策權、生產和商業化權益，以及源自奧布替尼的商業收益。雙方將在９０天內完成權

益過渡。



＊渤健和諾誠健華取消合作，明顯影響業績＊



據《網易財經》報道，奧布替尼是諾誠健華的主要產品之一，已獲國家藥監局附條件批准上

市，並納入醫保。不過，奧布替尼由於在美國進行的研究中，出現藥物導致肝損傷的病例，被美

國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）實施部分臨床擱置。渤健決定中止合作，已經支付給諾誠健華

的１﹒２５億美金首付款不用退回，這也成為目前為止諾誠健華最大一筆營收。

此次終止合作，意味著除１﹒２５億美元外，後續的里程碑收入皆成為泡影，諾誠健華將重

新尋找合作方或者自己開發。

報道分析，現在渤健和諾誠健華取消合作，在業績上面的影響是非常明顯的。根據招股書披

露，２０２２年１－６月，諾誠健華實現營業收入２４５９５﹒７７萬元（人民幣．下同），較

上年同期同比增長１４１﹒９５％，主要原因為奧布替尼自納入新版醫保目錄以來銷售規模持續

增長。

奧布替尼的委托生產方是上海合全藥業及其下屬子公司，諾誠健華和對方簽署了相關委托生

產協議和質量協議。合全藥業是藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）子公司，在亞洲

、北美及歐洲地區均設有研發及生產基地。藥明康德Ａ今日收跌１％。（ｃｔ）

