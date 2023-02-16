《經濟通通訊社１６日專訊》宇信科技（深：３００６７４）股東百度（０９８８８）因

自身資金需求，通過大宗交易方式減持公司股份，持股比例從５﹒１４０３０％降至

４﹒９９９９９％，意味著低於舉牌線。宇信科技今日在互動平台強調，這是股東的正常減持行

為，不會對公司的業務合作產生任何影響。宇信科技最近被邀請作為百度中國版ＣｈａｔＧＰＴ

「文心一言」的首批生態合作夥伴，將優先內測體驗並接入「文心一言」的相關能力。

宇信科技半日收跌０﹒２％，報１８﹒２８元人民幣。（ｅｙ）

