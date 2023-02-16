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AH股新聞

16/02/2023 10:50

【大國博弈】人大外事委員會斥美國會渲染威脅：監視別國的是美國

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國參眾兩院均以全票通過決議就氣球事件譴責中國，中國全
國人大外事委員會發表聲明，稱美國國會眾議院把事件刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和
政治操弄。全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。
　
＊美方執意動武，蓄意造勢＊
　
　　全國人大外事委員會指，中國是一個負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和
領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。中國「民用無人飛艇」誤入美領空完全是一起
因不可抗力導致的偶發、意外事件，對美國人員和安全不構成任何威脅。中方本著負責任的態度
，第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。但美方
執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。
　　全國人大外事委員會又批評美國國會一些政客更是借題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反
華遏華的險惡居心。事實上，肆意干涉別國內政、侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是
美國。
　　聲明指，構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國
際社會的普遍期待，全國人大外事委員會強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關
系基本準則，立即停止對華污衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。（ｅｙ）

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