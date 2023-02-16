【ＦＯＣＵＳ】４７５０億美元，１﹒１２萬億人民幣－－說得是美國聯邦政府及中國地方

政府２０２２年的利息開支；另在斯里蘭卡、巴基斯坦、加納、贊比亞、烏克蘭……無不債務泥

足深陷。眼見「債務」取代２０２２年的「通脹」、２０２１年的「供應鏈」，成為２０２３年

的最大火藥桶，中國最高層特別敲打地方，加大存量隱性債務處置力度。



＊加大存量隱性債務處置力度＊



是「債多不壓身」，還是「世上沒有免費午餐」？當聯儲成為美債最大單一債主，中國城投

公司上季境內發債淨融資四年來首次見負，誰來接力推動碩大的債務雪球繼續向前滾，同時避免

雪崩，愈來愈顯燃眉之急。

周四（１６日）出版的中共黨刊《求是》，發表最高層《當前經濟工作的幾個重大問題》文

章，強調「三個防範」－－防範房地產業引發系統性風險，防範化解金融風險，防範化解地方政

府債務風險，其中特別提及「加大存量隱性債務處置力度」。

同日，美國國會預算辦公室（ＣＢＯ）發布預算展望，預計美國公共債務佔ＧＤＰ比率到

２０３３年將達１１８％，社保、醫保、公路三大信託基金將在２０３３年齊齊耗盡儲備金，呼

籲盡早制定赤字削減計劃。



＊城投主力買地，公務員擴招＊



回看中國，何謂地方「隱形債務」？簡而言之，即是地方政府在法定債務限額外的舉債。截

至去年底，全國人大審議批准的地方債限額約為３７﹒６５萬億，而地方債實際餘額為

３５﹒０６萬億，但顯然，地方背負的債務雪球遠不止此數，僅隱形債務主力之一的城投債規模

，保守估算就高達１３﹒５萬億。

那麼，地方何解要在法定限額之外設立各式投資公司、政府基金，甚至不惜違規違法提供擔

保大舉「隱形債」？一言以蔽之，入不敷出，必須變相開源。

機構據各地年度預算報告計算，地方僅去年防疫有關支出即達３５２０億；面對地產業急凍

，城投還肩負起買地充實地方收入的重責，貢獻成交比例高達四五成；此外，為推動經濟復甦，

地方今年擬增加公務員招聘人數１６％至１９﹒２萬人－－以上種種，無不需要錢。



＊內房前景黯淡，弱質城投危＊



面對最高層一聲令下，「壓實省級政府防範化解隱性債務主體責任，降低利息負擔，堅決遏

制增量化解存量」，地方政府如何「自家的孩子自己抱」？挑戰實不輕鬆。

首先是貢獻地方財收高達４０％的房地產，似乎回暖無望，繼標普早前預期今年新房銷售將

續降至１２﹒５萬億（去年為１３﹒３萬億）後，穆迪最新報告就指，內房今年將持續疲軟，並

對地方政府財政產生負面影響。

其次是地方融資平台融資亦不樂觀，其中城投債１月淨融資僅４８９億元，按年暴挫８３％

，倘若無法順利借新還舊，今年或出現更多類似遵義道橋那樣的大幅展期、停付利息。

無獨有偶，近日金融界爆出多宗銀行高層落馬，牽涉工行總行、建行深圳分行、中原银行、

中行黑龍江分行、人行秘書局等，而多地並啟動職工醫保門診共濟保障改革。有何啟示？且看下

月全國兩會就擴大消費、醫療養老、地方財政、房地產等有何大動作。

