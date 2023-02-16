《經濟通通訊社１６日專訊》荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）１５日表示，公司近期

發現一名在中國的員工盜用機密訊息，並已經向相關部門報告事件。美國也已收到通知，各方正

進行調查。此事發生時機敏感，可能加劇美中、荷中的政治緊張。

美國ＣＮＢＣ報道，涉事員工已遭解僱。根據公司初步調查結果，該名員工盜用有關公司專

有技術的數據，當中包括文件，已向相關當局通報事件，並對此啟動全面的內部調查。事發後，

公司也採取補救措施。事件可能違反出口管制，但相信對公司業務不會造成重大影響。

荷蘭貿易部長施賴內馬赫表示，已經接獲ＡＳＭＬ的通報，政府並已經調查事件。她稱

ＡＳＭＬ致力保障其貴重技術的安全，亦是符合各方利益，因此這類大規模及著名企業成為經濟

間諜目標是主要憂慮，同時再一次證明保護荷蘭高價值技術的重要。

荷蘭與日本早前接受美國遊說，同意限制對中國出口先進技術，細節尚未公開；據艾司摩爾

表示，這些新限制將包含先進的光刻機和其他類型的設備，但不會對今年的業務產生影響，預計

荷蘭政府也需要數月時間才會頒布新規定。（ｃａ）

