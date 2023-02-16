《經濟通通訊社１６日專訊》據甘肅省高級人民法院官方微信消息，蘭州鐵路運輸中級法院
１５日依法公開宣判中國人民銀行蘭州中心支行原行長楊明基受賄、挪用公款、行賄案，對被告
人楊明基以犯受賄罪，判處有期徒刑十三年，並處罰金１００萬元（人民幣．下同）；犯挪用公
款罪，判處有期徒刑四年；犯行賄罪判，處有期徒刑一年，並處罰金１０萬元。數罪並罰，決定
執行有期徒刑十五年，並處罰金１１０萬元。扣押在案的贓款贓物，判決依法沒收，上繳國庫；
不足部分，繼續追繳。
經審理查明，被告人楊明基利用國家工作人員的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人
財物３０３８萬餘元，其行為構成受賄罪，數額特別巨大；被告人楊明基挪用公款５００萬元歸
個人使用，超過三個月未還，其行為構成挪用公款罪，情節嚴重；被告人楊明基為謀取不正當利
益，給予國家工作人員財物１４萬餘元，其行為構成行賄罪。
鑒於被告人楊明基受賄、挪用公款有自首情節，挪用的公款在案發前已全部歸還本息，認罪
悔罪，受賄的部分贓款贓物追繳退交到案，遂作出上述判決。（ｃａ）
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