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AH股新聞

17/02/2023 13:08

《Ａ股異動》新華製藥Ａ漲停，現報２９﹒５８元人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新華製藥Ａ股（深：０００７５６）現漲停，報２９﹒５８元
（人民幣．下同），升１０％，最低價２６﹒２元；成交７２１８﹒０３萬股，成交金額
２０﹒３８億元；量比６﹒５２倍，換手率１６﹒３８％。
　　山東新華製藥股份Ｈ股（００７１９）升１９﹒９４％，報７﹒４６港元，最高價７﹒４６
港元，最低價６﹒２港元；成交４３３９﹒９４萬股，成交金額３億港元；主動買沽比率
５９：４１，資金淨主動買入５６１５﹒８８萬港元。新華製藥Ａ股較Ｈ股呈３５４﹒１３％溢
價。（ｅｄ）

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