《經濟通通訊社１７日專訊》繼總裁叢林被查後，華興資本控股（０１９１１）１６日晚間

公告，董事長包凡失聯。

資料顯示，包凡早年曾就職於摩根士丹利和瑞士信貸，擁有豐富的國際投行經驗。他於

２００５年創立華興資本，以提供新經濟行業的財務顧問服務起家。２０１５年，華興資本在中

國互聯網企業的併購融資潮中參與了１３個併購案，包括備受矚目的滴滴和快的、５８同城和趕

集網、美團和大眾點評合併，包凡也因此在業界聲名大噪。



＊交行銀團融資，包凡若不任職將觸發強制還款＊



若包凡無法正常履職對華興資本會有多大影響尚難預料。華興資本在２０２２年９月的中報

中曾披露，公司在２０２１年５月曾與交行香港分行牽頭的銀團就本金總額最高為３億美元的銀

團定期存款（融資）訂立了一份融資協議。這份融資協議規定，若包凡不再為華興資本單一最大

股東，或不再擔任董事會主席，則將觸發強制還款。



＊叢林去年被查，涉工行融資租賃業務＊



在包凡失聯之前，華興資本就已經歷人事動盪。華興資本總裁兼華興證券（香港）董事長叢

林於２０２２年９月上旬被有關部門帶走調查，事涉叢林早前任職工行時主管的融資租賃相關業

務。

叢林１９９０年加入工行，２０１６年出任工銀國際董事長兼總裁。工銀國際是工行在香港

設立的全資子公司。叢林到任工銀國際不久，工銀租賃在２０１７年１０月向華興資本批下了一

筆２億美元的貸款。這筆貸款２０１７年１１月１７日至２０１８年５月１６日年化利率

７﹒６２％，２０１８年５月１７日至２０１８年９月２８日年化利率７﹒６２％，以華興資本

股份為抵押。華興資本港股ＩＰＯ獲得融資後，於２０１８年９月償還。

貸款償還後不久，叢林就受包凡之邀，離開工銀國際出任華興資本總裁兼華興證券（香港）

董事長。《財新網》引述多位知情人士指，叢、包二人關係不錯。叢林加入華興的實際年薪高達

千萬級。華興主要是看中他在工行體系內這麼多年積累的資源，特地為他設立了一個職務，表面

上分管投行，實際上既有業務他參與的並不多。（ｌｃ）

