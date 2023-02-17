《經濟通通訊社１７日專訊》華興資本控股（０１９１１）公告董事長包凡失聯，而華興資

本旗下的華興證券近日也出現董監高大面積換人。

啟信寶數據顯示，今年２月７日，華興證券３名董事退出，分別是：叢林、王徽、馬寧；１

名監事退出，為董建瑾；１名高管退出，為崔強。

另外，又新增了５名董事，分別是：項威、陶堅、陳楊、辛欣、王成；新增１名監事，為鄭

熠；新增１名高管，為楊歷揚（財務負責人）。

其中最大的變化是叢林卸任華興證券董事長，由總經理項威代行董事長。



＊８０後項威取代叢林任華興證券董事長＊



公開信息顯示，項威是一名８０後，曾在清華大學、美國哥倫比亞大學學習法律。畢業後，

先後在多家國際律師事務所擔任律師，還曾任上海國際能源交易中心資深顧問，主管交易所的涉

外法律事務。

２０１５年，項威進入華興資本集團。２０１６年，他牽頭創建華興證券，在半年內完成了

華興證券的團隊搭建、制度和運行體系建設、戰略規劃等各項工作。華興證券在上海開業後，項

威擔任董事會秘書，負責完成了公司首次增資擴股，融資超過２０億元（人民幣．下同）。

２０１８年４月，項威回到母公司華興資本集團擔任首席運營官，協助董事長包凡完善運營管理

體系，拓展業務版圖。

３年後即２０２１年，他被委任為華興證券總經理，再度回到華興證券。同年，華興證券正

式布局互聯網財富業務，致力於通過科技賦能建設具有創新經濟特色、服務新一代年輕客戶的財

富管理平台。

中證監審批信息顯示，去年１２月，華興證券發起兩項變更業務申請，但具體的申請事項未

見公開。目前，華興證券業務範圍包括證券經紀、證券投資咨詢、證券承銷與保薦、證券資產管

理、證券自營、代銷金融產品。

據知情人透露，華興證券提交的兩項變更業務申請分別是融資融券和另投子創業板跟投的申

請，但目前尚無更新進展。

華興證券最新的財報是２０２１年度財報，２０２１年，華興證券實現營業收入３﹒８１億

元，按年增長８３﹒１７％；淨利潤０﹒１８億元，扭虧為盈。（ｌｃ）

