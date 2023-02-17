《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１６日召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況彙報。國家主席習

近平主持會議並表示，實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防

控策略的重大調整是完全正確的。



銀行要按合同約定做好提前還款服務

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針對近期反映較多的房貸提前還款難、預約時間長等問題，人行、銀保監會９日召開部分商業銀

行座談會，要求商業銀行強化以客戶為中心的理念，保障客戶合法權益，按照合同約定做好客戶

提前還款服務工作。



ＩＰＯ發行節奏與市場承受能力相適應

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業內預期，全面註冊制改革落地後，市場不會出現扎堆上市、短期新股供給大擴容局面。新股發

行效率有望提高，發行節奏將保持與市場承受能力相適應的常態化趨勢。Ａ股市場總融資規模有

望穩步提升。





《上海證券報》



中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１６日召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況彙報。國家主席習

近平主持會議並表示，實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防

控策略的重大調整是完全正確的。



銀行要按合同約定做好客戶提前還款服務工作

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針對近期反映較多的個人住房貸款提前還款難、預約時間長等問題，人行、銀保監會日前召開座

談會，要求商業銀行強化以客戶為中心的理念，改進提升服務質量，按照合同約定做好客戶提前

還款服務工作。



央企衝刺首季「開門紅」

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進入２０２３年以來，為衝刺首季「開門紅」，國資央企早早就忙碌起來，忙開工、忙搶單、忙

簽約……





《證券時報》



中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１６日召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況彙報。國家主席習

近平主持會議並表示，實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防

控策略的重大調整是完全正確的。



各地奏響支持民營企業最強音

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多地地方官員近期頻頻亮明態度支持民營企業、民營企業家，釋放強烈信號。記者梳理發現，

３１個省份在今年的政府工作報告中提及重點支持民企發展，其中，１８省重點聚焦「依法保護

民營產權和企業家權益」。



７０城房價指數時隔１２個月首次止跌

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全國７０城房價數據昨日出爐。國家統計局數據顯示，１月７０個大中城市中，房價環比上漲的

城市個數增加，一線城市房價環比轉漲，二三線城市房價環比降勢趨緩。其中，上海和合肥新房

價格領漲全國。（ｌｃ）

