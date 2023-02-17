《神州經脈》人民銀行今日進行８３５０億元（人民幣．下同）逆回購，規模創三年新高，

全周放水２１０億元，滬綜指今早低開後維持偏軟，午後跌幅稍為擴大，一度低見

３２２３﹒２６點，最終以接近全日低位收市，報３２２４﹒０２點跌０﹒７７％，創２０２３

年１月１３日以來逾１個月新低；滬綜指本周累跌１﹒１％，為２０２２年１２月２３日以來最

大單周跌幅。深成指收跌１﹒６１％，創業板指跌２﹒５１％。

人民幣跌至１個半月低位，外資入規模縮小，兩市成交額再次跌穿１萬億元，為９１４１億

元，按日大減２３﹒４％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入２０﹒２９億元，按日大跌逾

７０％。

人民銀行公布，今日進行８３５０億元７天期逆回購，操作規模創逾三年新高，中標利率持

平２％，今日有２０３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放６３２０億元。公開市場本周

共１８４００億元逆回購和３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行增量續作４９９０

億元ＭＬＦ，１６６２０億元７天期逆回購操作，當周實現放水２１０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登就擊落中國高空氣球及另外三個飛行物體發表講話，指美國有能力保護敏感

地點，不被中國高空氣球收集情報。他不會就擊落高空氣球向中國道歉，但期待與中國國家主席

習近平對話，希望能夠對事件查個水落石出，強調美國尋求與中國競爭而並非衝突或新冷戰。拜

登表示，目前仍未清楚有關物體是甚麼，情報機構仍在評估，暫時認為同中國無關，亦並非被其

他國家用於監察。中國外交部發言人汪文斌就此回應，國際實踐當中已經有關於民用航空器的相

關國際法規範，美方不顧國際法和國際慣例，過度反應、濫用武力擊落中方民用無人飛艇，美方

的氣球還多次未經中方批准，非法飛越中國領空，美方無資格談論什麼建立全球共同規範，而是

應當切實遵守國際法和國際慣例。



２﹒ 商務部１６日發布不可靠實體清單工作機制公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛歇．馬

丁及雷神飛彈與防務公司列入不可靠實體清單。對於商務部為何此時對美國企業宣布制裁，是否

與無人飛艇事件有關？發言人沒直接給出有關或無關的回答，稱近年來洛歇．馬丁公司、雷神導

彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國

家主權和領土完整。對於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變，發

言人表示，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體

，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。此外，外電報道，中國計劃對福特和寧

德時代的美國合作項目進行更多的審視，以確保這家中國電池巨頭的核心技術安全。福特在電郵

聲明中表示，其不知悉有中國官員插手該項目。



３﹒ 據《彭博》引述消息人士報道，現任上海市常務副市長吳清將接替易會滿出任中國證監會

主席。自２０１９年擔任中證監主席的易會滿將調任中國銀行保險監督管理委員會，接替郭樹清

出任銀保監主席。５７歲的吳清在２０１８年出任上海市副市長之前，曾擔任上海證券交易所理

事長近兩年。此前，他在證監會擔任過多個職位，曾風險處置了３１家違規證券公司，作風強硬

而被業界稱為「券商屠夫」。２００９年吳清出任基金部主任，對基金經理的「老鼠倉」行為也

進行了強力懲治。此輪人事變動，在去年１０月公布的第二十屆中央委員和候補中央委員名單中

已有徵兆，易會滿由候補中央委員升任為中央委員，吳清則首次進入中央候補委員名單。當時

６６歲的郭樹清並未出現在相關名單中。上述人事安排仍存在最終變動的可能，有關任命通常會

在下月舉行的全國人大會議前後公布。



４﹒ 南韓因應當地新冠疫情趨向穩定，決定月底增加往來中國與南韓航班至每周８０班，下月

起增至１００班。南韓上星期六已恢復簽發相關簽證，當局下星期將決定是否進一步解除其他針

對中國旅客的防疫限制。此外，中國和馬爾代夫互免簽證協議正式生效。同程旅行數據顯示，當

天上午，馬爾代夫旅遊搜索熱度上漲６３％。同程旅行相關負責人介紹，馬爾代夫是中國遊客最

關注的高端海島度假目的地之一，也是疫情之後第一批試點出境跟團遊目的地之一。免簽政策生

效後，持有中國護照的遊客在馬爾代夫停留不超過３０天，可以免辦簽證。



５﹒ 中國石油和化學工業聯合會在新聞發布會上稱，去年國內原油加工量和天然氣消費量首次

出現雙雙下降，中國原油和天然氣對外依存度亦出現歷史首次下滑。２０２２年中國原油加工量

為６﹒７６噸，首次同比降低３﹒４％；天然氣消費量同比下降１﹒３％，歷史首次下降。受原

油價格高位等因素影響，去年石化行業的盈利能力下降。全行業營收利潤率為６﹒８％，同比下

降１﹒２個百分點；虧損企業虧損額同比上升７１﹒８％；全行業虧損面１９﹒４％，同比上升

３﹒９個百分點。



６﹒ 發改委周五稱，生豬價格低位運行，豬糧比價低於５：１，處於《完善政府豬肉儲備調節

機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。為推動生豬價格盡快回

歸至合理區間，發展改革委會同有關方面開展年內第一批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬於近日收

儲２萬噸凍豬肉，並指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。國家高度關注生豬市場價格變化

，將繼續加強生豬產能和價格調控，促進生豬市場平穩運行。



７﹒ 電競市場受關注，沙特主權財富基金（ＰＩＦ）首次進軍中國遊戲市場，ＰＩＦ旗下

Ｓａｖｖｙ Ｇａｍｅｓ Ｇｒｏｕｐ約１８億元人民幣現金（２﹒６５億美金）投資騰訊支持

的電競賽事組織公司：英雄體育ＶＳＰＯ。ＶＳＰＯ承辦或舉辦了英雄聯盟和ＰＵＢＧ等競技遊

戲的賽事，Ｓａｖｖｙ將成為英雄體育最大外部投資人股東。另外，深圳市副市長張華在首屆電

競產業年會上表示，深圳正抓緊出台電競產業專項政策，著力打造國際電競之都。張華指出，深

圳全市遊戲產業企業超過４０００家，營收佔比全國超５０％，佔比全省接近７０％；深圳常住

人口平均年齡不到３３歲，年輕化的人口結構將為深圳發展電競產業提供強大市場和優勢。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開１４４點子後持續向下，盤中一度低見

６﹒８８４５，收盤報６﹒８８１８，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０２點子，三連貶，

且創１月４日以來逾六周新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６５９，較

上個交易日跌１４０點子，三連貶，創１月６日以來六周新低，上個交易日報６﹒８５１９。

（ｄｗ）

