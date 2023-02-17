《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤指出，內地居民去年存款總額

強勁增長，年增幅從２０１５至１７年期間的４至６萬億元（人民幣．下同）和２０１９年的

９﹒７萬億元，上升至去年的１７﹒８萬億元。瑞銀認為資管業務監管收緊是一個重要因素，加

上去年金融市場波動和房地產大幅下行，可能推動居民將資產轉為銀行存款，隨著今年資產價格

有望回升和投資情緒改善，部分額外存款或再次回流至金融資產或房地產市場，當中部分或用於

消費。

瑞銀估算，單以超額儲蓄計，２０２０至２２年疫情期間，累計金額或達４﹒６萬億元左右

。相信今年居民消費將強勁反彈，居民消費名義增速或躍升至１０％至１１％左右。而其後的超

額儲蓄進一步釋放，將有助於繼續推動２０２４年及之後的消費復甦。



＊房地產影響行業恢復程度差，汽車銷售或下行＊



分析指，受惠於被抑制需求釋放、防疫限制措施放鬆，之前受防疫限制顯著影響的行業可能

大幅反彈。去年，社會消費品零售中表現最差的行業是服裝鞋帽、餐飲、化妝品；而未計算在統

計中的服務消費和線下活動跌幅更大，如旅遊、出行、娛樂、家居服務等。隨著經濟正常化，這

些領域的消費預計將大幅反彈，春節假期消費數據亦印證了這點。

瑞銀的消費調查顯示，居民對餐飲和出行的消費意願比去年改善。不過部分因房地產下行而

表現疲弱的行業，包括家具、建築和裝潢材料、家電和音響器材等，恢復程度或不及其他受疫情

影響行業。另外，由於大部分汽車購置稅費及補貼政策於去年１２月底到期，瑞銀預計今年汽車

銷售或面臨下行風險，傳統非電動汽車銷售跌幅或達１０％，而電動汽車預計保持強勁增長勢頭

。（ｄｗ）

