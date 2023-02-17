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AH股新聞

17/02/2023 13:43

《行業數據》ＩＭＡＸ春節檔影片票房近４﹒３億，創最佳票房紀錄

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＩＭＡＸ和ＩＭＡＸ　Ｃｈｉｎａ（０１９７０）宣布春節檔
影片ＩＭＡＸ票房目前已達４﹒２６億元人民幣。這一佳績不僅較２０２２年同期增長７２％（
按美元計），更創下公司在春節檔國產影片的最佳票房紀錄。
　　其中，《流浪地球２》正式登頂國產影片ＩＭＡＸ票房冠軍。這部採用ＩＭＡＸ特制拍攝的
影片在ＩＭＡＸ中國影院獲得３﹒４億元人民幣的票房成績。（ｊｔ）

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