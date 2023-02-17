《經濟通通訊社１７日專訊》ＩＭＡＸ和ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ（０１９７０）宣布春節檔

影片ＩＭＡＸ票房目前已達４﹒２６億元人民幣。這一佳績不僅較２０２２年同期增長７２％（

按美元計），更創下公司在春節檔國產影片的最佳票房紀錄。

其中，《流浪地球２》正式登頂國產影片ＩＭＡＸ票房冠軍。這部採用ＩＭＡＸ特制拍攝的

影片在ＩＭＡＸ中國影院獲得３﹒４億元人民幣的票房成績。（ｊｔ）

