《經濟通通訊社１７日專訊》第十三屆全國政協經濟委員會副主任苗圩在中國電動汽車百人

論壇專家媒體交流會上表示，新能源汽車補貼政策退坡會對１月份乃至上半年新能源汽車市場銷

售帶來不利影響，政策退坡之後市場會有一段時間的蕭條期，但影響不會比２０１９年更大。他

稱，雙積分交易政策將會接替新能源補貼，持續對新能源汽車發展起到積極作用。此外，針對燃

料電池的補貼仍未結束。（ｃｔ）

