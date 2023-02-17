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AH股新聞

17/02/2023 11:38

《中國要聞》苗圩：新能源補貼政策退坡影響不會比２０１９年更大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》第十三屆全國政協經濟委員會副主任苗圩在中國電動汽車百人
論壇專家媒體交流會上表示，新能源汽車補貼政策退坡會對１月份乃至上半年新能源汽車市場銷
售帶來不利影響，政策退坡之後市場會有一段時間的蕭條期，但影響不會比２０１９年更大。他
稱，雙積分交易政策將會接替新能源補貼，持續對新能源汽車發展起到積極作用。此外，針對燃
料電池的補貼仍未結束。（ｃｔ）

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