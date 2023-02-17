《經濟通通訊社１７日專訊》中國石油和化學工業聯合會（石化聯合會）在新聞發布會上稱

，去年國內原油加工量和天然氣消費量首次出現雙雙下降，中國原油和天然氣對外依存度亦出現

歷史首次下滑。２０２２年中國原油加工量為６﹒７６噸，首次同比降低３﹒４％；天然氣消費

量同比下降１﹒３％，歷史首次下降。

２０２２年，國內進口原油５﹒０８億噸，同比降１％，進口對外依存度為７１﹒２％，同

比回落０﹒８個百分點；進口天然氣１５２０﹒７億立方米，同比下降１０﹒４％，進口對外依

存度４０﹒２％，同比回落４﹒４個百分點。



＊去年石化行業虧損面升至１９﹒４％＊



受原油價格高位等因素影響，去年石化行業的盈利能力下降。全行業營收利潤率為６﹒８％

，同比下降１﹒２個百分點；虧損企業虧損額同比上升７１﹒８％；全行業虧損面１９﹒４％，

同比上升３﹒９個百分點。

分板塊看，油氣開採業的利潤大幅增長，煉油業和化工業淨虧損，三大板塊的盈利情況分化

明顯加劇。去年國內油氣開採業利潤３５５２﹒５億元（人民幣．下同），同比增１１４﹒７％

；煉油業利潤２２９﹒２億元，同比下降８７﹒６％；化工行業利潤７２８９﹒２億元，同比下

降８﹒１％；煤化工扭虧為盈，化學礦採選利潤增超１倍。

分企業來看，中石油、中石化、中海油和中國中化等四家企業的營業收入之和高於８﹒３萬

億元、利潤之和高於５３００億元，均佔到全行業總量的五成。



＊２０２３年布倫特均價料為８０－９０美元＊



石化聯合會預測，今年全球經濟疲軟影響石油需求增速放緩，但在化石能源投資長期不足、

西方國家對俄制裁實施等因素推動下，石油供應增長有限，２０２３年布倫特均價預計為８０－

９０美元╱桶。（ｃｔ）

