《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，肇慶萬達度假區投資有限公司及其母公司
萬達地產集團有限公司新增一則被執行人信息，執行標的２９﹒６萬餘元人民幣，涉及案件為承
攬合同糾紛，執行法院為肇慶市鼎湖區人民法院。
萬達地產集團成立於２０１８年２月，法定代表人為張霖，註冊資本約４０﹒５億人民幣，
由深圳迪迅實業有限公司、富泰（香港）投資有限公司共同持股。（ｃｔ）
17/02/2023 13:42
【內房困局】萬達地產被肇慶法院列入被執行人，涉承攬合同糾紛
《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，肇慶萬達度假區投資有限公司及其母公司
萬達地產集團有限公司新增一則被執行人信息，執行標的２９﹒６萬餘元人民幣，涉及案件為承
攬合同糾紛，執行法院為肇慶市鼎湖區人民法院。
萬達地產集團成立於２０１８年２月，法定代表人為張霖，註冊資本約４０﹒５億人民幣，
由深圳迪迅實業有限公司、富泰（香港）投資有限公司共同持股。（ｃｔ）
上一篇新聞︰17/02/2023 13:43 《行業數據》ＩＭＡＸ春節檔影片票房近４﹒３億，創最佳票房紀錄
17/02/2023 13:58 《中國要聞》沙特財富基金１８億人幣投資騰訊支持的ＶＳＰＯ
17/02/2023 13:44 《駐京專電》國資委：實現子企業虧損面和虧損額較去年降１０％
17/02/2023 13:43 《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１４％窄幅上落，深成指跌０﹒９％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰