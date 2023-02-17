《經濟通通訊社１７日專訊》美國意外強勁的ＰＰＩ通脹數據及上周首次申領失業金人數下

降，都加劇投資者對美聯儲繼續加息以抑制高物價的憂慮。加上中美緊張局勢加劇，滬深股市今

早齊齊偏軟，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１３％，報３２４４﹒７３點，深綜指低開

０﹒０６％，創業板指低開０﹒１７％，消費、航運股造好，軟件、數字貨幣板塊走低。

人民銀行公布今日進行８３５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，操作規模創逾三年新

高，當日實現淨投放６３２０億元。公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元中期

借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行增量續作４９９０億元ＭＬＦ、１６６２０億元７天期逆回購操

作，當周實現放水２１０億元。

美國總統拜登首次正式談及中國氣球和一系列飛行物事件，指美國有能力保護敏感地點，不

被中國高空氣球收集情報。他不會就擊落高空氣球向中國道歉，但期待與中國國家主席習近平對

話，希望能夠對事件查個水落石出，強調美國尋求與中國競爭而並非衝突或新冷戰。

中國商務部官網今日刊出新聞發言人就「不可靠實體清單」有關問題答記者問的文章。對於

商務部為何此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？發言人沒直接給出有關或無關

的回答，稱近年來洛歇．馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售

，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，將洛歇．馬丁公司、雷神導彈與

防務公司列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。

外電報道，中國計劃對福特和寧德時代（深：３００７５０）的美國合作項目進行更多的審

視，以確保這家中國電池巨頭的核心技術安全。此舉進一步表明中美地緣政治關係的緊張正在影

響到商業交易。（ｃａ）

