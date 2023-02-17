《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局繼續加息預期升溫，美元走強，人民幣中間價續刷

近１個月半月新低，拖累滬深股市今早繼續回落，其後走勢維持偏軟，滬綜指半日收跌

０﹒１６％，報３２４３﹒８２點；深成指跌０﹒８６％，報１１８０４﹒６２；創業板指跌

１﹒６９％。兩市成交額為５４７９億元（人民幣．下同），較上一交易日減少８﹒１％；陸股

通暫淨流入近３８億元。

人民銀行公布今日進行８３５０億元７天期逆回購，操作規模創逾三年新高，當日實現淨投

放６３２０億元。公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，人行增量續作４９９０億元ＭＬＦ、１６６２０億元７天期逆回購操作，當周

實現放水２１０億元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６５９，較上個交易日跌１４０點子，

三連貶，創１月６日以來六周新低，上個交易日報６﹒８５１９。



＊四大車用芯企啟動擴產，半導體Ａ股受創＊



英飛凌、瑞薩、德州儀器（ＴＩ）、Ｒａｐｉｄｕｓ等車用芯片廠均啟動蓋新晶圓廠計劃，

業界估四家業者擴產投入的金額約２５０億美元（約１７１８﹒５億元人民幣），恐削減既有對

台積電、聯電等晶圓代工廠委外代工訂單，也讓台灣最大車用微控制器廠新唐承壓。滬深半導體

股跟隨受挫，北方華創（深：００２３７１）挫４﹒４％，海光信息（滬：６８８０４１）跌

３﹒９％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒９％，聞泰科技（滬：６００７４５）跌

２﹒８％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌２﹒５％，三安光電（滬：６００７０３）跌

２﹒５％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒１％。

電信股今早再回吐，中國電信（滬：６０１７２８）跌５﹒１％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌３﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒４％，中國衛通

（滬：６０１６９８）跌近２％。



＊券商唱好煤炭價格後市，煤炭股強勢＊



中泰證券研報指出在增產保供大背景下，中長期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸

顯，煤價波動加大成為新常態，但行業供給乏力問題並未緩解，緊平衡格局延續，煤炭價格後市

依然看漲。煤炭股走強，山西焦煤（深：０００９８３）飆５﹒４％，華陽股份

（滬：６００３４８）走高３﹒５％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒２％，淮北礦業

（滬：６００９８５）升３﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）升２﹒８％。

中央一號文件早前發布，其中著重指出要加力擴種大豆油料。深種植股持續向好，聖農發展

（深：００２２９９）升近２％，荃銀高科（深：３０００８７）升１﹒１％，禾豐股份

（滬：６０３６０９）升１﹒８％，新農開發（滬：６００３５９）升０﹒８％，隆平高科

（深：０００９９８）升０﹒８％。（ｊｔ）

