《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後維持窄幅上落，滬綜指跌０﹒１４％，報
３２４４﹒４８點，滬深３００指數跌０﹒５２％，深成指跌０﹒９２％。上海Ｂ股跌
０﹒０６％，深圳Ｂ股跌０﹒２６％。（ｊｔ）
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17/02/2023 13:43
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１４％窄幅上落，深成指跌０﹒９％
《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後維持窄幅上落，滬綜指跌０﹒１４％，報
３２４４﹒４８點，滬深３００指數跌０﹒５２％，深成指跌０﹒９２％。上海Ｂ股跌
０﹒０６％，深圳Ｂ股跌０﹒２６％。（ｊｔ）
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