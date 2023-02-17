《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行今日進行８３５０億元（人民幣．下同）逆回購，規

模創三年新高，全周放水２１０億元，滬綜指今早低開後維持偏軟，午後跌幅稍為擴大，一度低

見３２２３﹒２６點，最終以接近全日低位收市，報３２２４﹒０２點跌０﹒７７％，創

２０２３年１月１３日以來逾１個月新低；滬綜指本周累跌１﹒１％，為２０２２年１２月２３

日以來最大單周跌幅。深成指收跌１﹒６１％，創業板指跌２﹒５１％。

人民幣跌至１個半月低位，外資入規模縮小，兩市成交額再次跌穿１萬億元，為９１４１億

元，按日大減２３﹒４％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入２０﹒２９億元，按日大跌逾

７０％。



＊人工智能概念炒完，ＣｈａｔＧＰＴ股續回吐＊



人工智能概念持續降溫，ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅回調，神州數碼（深：００００３４）

急跌８﹒６％，三六零（滬：６０１３６０）瀉７﹒７％，同花順（深：３０００３３）跌

６﹒９％，拓爾思（深：３００２２９）跌６﹒６％，宇信科技（深：３００６７４）跌

６﹒５％，科大訊飛（深：００２２３０）跌３﹒７％，捷成股份（深：３００１８２）、神州

泰岳（深：３００００２）等跌近３％。

半導體板塊跌幅居前，海光信息（滬：６８８０４１）跌近６％，北方華創

（深：００２３７１）跌５﹒２％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌４﹒１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌４﹒１％，聞泰科技（滬：６００７４５）跌３﹒４％，三安光電

（滬：６００７０３）跌３﹒１％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌２﹒９％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌２﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒４％。中國半導體行

業協會周三（１５日）發布聲明稱，據報美國、荷蘭、日本將限制向中國出口相關芯片製造設備

，該協會反對將中國半導體產業排除在全球產業體系及市場自由競爭之外，並呼籲中國政府及相

關機構制定維護全球半導體產業生態健康發展的規則。



＊寧王帶頭推鋰礦返利計劃，鋰電股走低＊



據內媒引述多位產業鏈人士報道，寧德時代（深：３００７５０）近期正向車企主動推行一

個「鋰礦返利」計劃，以實現電池降價。該計劃並非針對所有客戶，而是面向理想汽車、蔚來汽

車、華為、極氪汽車等多家戰略客戶，核心條款是：未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以

２０萬元╱噸結算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約８０％的電池採購量，承諾給寧

德時代。

另外，外電最新報道，福特和寧德時代的合作電池項目被中美雙方監管關注，中國計劃對項

目進行更多審視，以確保寧德時代的核心技術安全。寧德時代全日挫５﹒２％，報４２０﹒１９

元。寧德時代的計劃或令電池行業掀起價格戰，其他鋰電股走軟，北方華創

（深：００２３７１）跌５﹒２％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌２﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒９％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒５％，格力電器

（深：０００６５１）跌０﹒５％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０３４﹒５１ －１﹒４４

上證綜合指數 ３２２４﹒０２ －０﹒７７ ３５５６﹒００

深證綜合指數 ２１２５﹒１９ －１﹒１６ ５５８５﹒００

上證Ｂ股指數 ２９４﹒５３ －０﹒０５ １﹒４３

深證Ｂ股指數 １２３０﹒７９ －０﹒２３ ０﹒３９

上證１８０指數 ８４８５﹒７２ －１﹒０８

上證３８０指數 ５９２８﹒４８ －０﹒７１

深證成份指數 １１７１５﹒７７ －１﹒６１

中小創新指數 ２４６７﹒９８ －０﹒９２

深圳創業板指數 ２４４９﹒３５ －２﹒５１

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