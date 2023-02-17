《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１６％，報８５６４﹒６３點，上

證３８０指數半日跌０﹒３４％，報５９５０﹒５１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９１﹒９４億元，用２８﹒０６

億元或５﹒４％。

北京第四個三年治污行動方案提出到２０２５年，北京全市污水處理率將達９８％，溢流污

染治理取得明顯成效，再生水利用量大幅提高。環保股拉升，金科環境（滬：６８８４６６）升

兩成漲停，華光環能（滬：６００４７５）升一成漲停。

外媒報道，從澳大利亞出發、載有１﹒２萬噸動力煤的「ＢＢＣ馬里蘭」號貨輪在抵達中國

常熟港５天後，並未卸貨，於１６日駛往越南頭頓港。該貨輪是中國恢復進口澳煤後首批運煤船

之一。分析認為，該船轉往越南說明澳煤通過中國海關仍存在不確定性。滬深煤炭股盤中走強，

華陽股份（滬：６００３４８）、潞安環能（滬：６０１６９９）、淮北礦業

（滬：６００９８５）均升逾３％，山煤國際（滬：６００５４６）升２﹒８％。

降價帶來需求擴增僅月餘，特斯拉又開始加價。據特斯拉中國官網，國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ

Ｙ雙電機全輪驅動漲價２０００元，其中，Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版漲至３１﹒１９萬元，

Ｍｏｄｅｌ Ｙ高性能版漲至３６﹒１９萬元另外，特斯拉需召回逾３６萬輛汽車。Ａ場特斯拉

概念股今早開高走低，北特科技（滬：６０３００９）跌４﹒５％，文燦股份

（滬：６０３３４８）跌２﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

