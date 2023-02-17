  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/02/2023 15:21

《滬股通》上證１８０收跌１﹒０８％，上證３８０跌０﹒７１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０８％，報８４８５﹒７２點，
上證３８０指數收跌０﹒７１％，報５９２８﹒４８點。
　　英飛凌、瑞薩、德州儀器（ＴＩ）、Ｒａｐｉｄｕｓ等車用芯片廠均啟動蓋新晶圓廠計劃，
業界估四家業者擴產投入的金額約２５０億美元（約１７１８﹒５億元人民幣），恐削減既有對
台積電、聯電等晶圓代工廠委外代工訂單，也讓台灣最大車用微控制器廠新唐承壓。半導體股跟
隨受挫，海光信息（滬：６８８０４１）跌６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒１％，
聞泰科技（滬：６００７４５）跌３﹒４％。
　　中泰證券研報指出在增產保供大背景下，中長期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸
顯，煤價波動加大成為新常態，但行業供給乏力問題並未緩解，緊平衡格局延續，煤炭價格後市
依然看漲。煤炭股走強，華陽股份（滬：６００３４８）、潞安環能（滬：６０１６９９）、淮
北礦業（滬：６００９８５）升逾３％。
　　北京第四個三年治污行動方案提出到２０２５年，北京全市污水處理率將達９８％，溢流污
染治理取得明顯成效，再生水利用量大幅提高。環保股拉升，金科環境（滬：６８８４６６）升
兩成漲停，
華光環能（滬：６００４７５）升一成漲停。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
　

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金