《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０８％，報８４８５﹒７２點，

上證３８０指數收跌０﹒７１％，報５９２８﹒４８點。

英飛凌、瑞薩、德州儀器（ＴＩ）、Ｒａｐｉｄｕｓ等車用芯片廠均啟動蓋新晶圓廠計劃，

業界估四家業者擴產投入的金額約２５０億美元（約１７１８﹒５億元人民幣），恐削減既有對

台積電、聯電等晶圓代工廠委外代工訂單，也讓台灣最大車用微控制器廠新唐承壓。半導體股跟

隨受挫，海光信息（滬：６８８０４１）跌６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒１％，

聞泰科技（滬：６００７４５）跌３﹒４％。

中泰證券研報指出在增產保供大背景下，中長期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸

顯，煤價波動加大成為新常態，但行業供給乏力問題並未緩解，緊平衡格局延續，煤炭價格後市

依然看漲。煤炭股走強，華陽股份（滬：６００３４８）、潞安環能（滬：６０１６９９）、淮

北礦業（滬：６００９８５）升逾３％。

北京第四個三年治污行動方案提出到２０２５年，北京全市污水處理率將達９８％，溢流污

染治理取得明顯成效，再生水利用量大幅提高。環保股拉升，金科環境（滬：６８８４６６）升

兩成漲停，

華光環能（滬：６００４７５）升一成漲停。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）



