《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日跌０﹒８６％，報１１８０４﹒６２點，深證中

小創新指數半日跌０﹒６９％，報２４７３﹒６６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒０２億元，用１０﹒９８

億元或２﹒１１％。

中國加大對交通物流基礎設施和重大項目建設的市場化資金支持，助力交通強國建設。加強

政策性開發性金融工具投資交通物流項目的配套融資支持。物流股續跌，順豐控股

（深：００２３５２）跌１﹒６％，申通快遞（深：００２４６８）、韻達股份

（深：００２１２０）跌０﹒５％。

內地醫保改革遭銀髮族反對，官方急推一系列配套措施，包括鼓勵符合條件的定點零售藥店

自願申請開通門診統籌服務，武漢近日將職工醫保門診統籌定點零售藥店從原來的２９家增至

５０００多家。醫藥商業股走高，藥易購（深：３００９３７）升７﹒８％，一心堂

（深：００２７２７）升６﹒９％，漱玉平民（深：３０１０１７）升４﹒７％，嘉事堂

（深：００２４６２）升３﹒１％。

滬深種植股向好，聖農發展（深：００２２９９）升２％，隆平高科（深：０００９９８）

、荃銀高科（深：３０００８７）升１％。中央一號文件早前發布，恒生銀行（中國）首席經濟

學家王丹在接受採訪時表示，文件提出的加力擴種大豆油料和採用新技術提高產能等信息是值得

關注的重點。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

