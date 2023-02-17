《經濟通通訊社１７日專訊》降價帶來需求擴增僅月餘，特斯拉又開始加價。據特斯拉中國

官網，國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ雙電機全輪驅動漲價２０００元（人民幣．下同），其中，

Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版漲至３１﹒１９萬元，Ｍｏｄｅｌ Ｙ高性能版漲至３６﹒１９萬元。

特斯拉中國上周五（１０日）宣布，ＭＯＤＥＬ Ｙ後輪驅動車型漲價２０００元。

另外，特斯拉需召回逾３６萬輛汽車。美國當局表示，Ｔｅｓｌａ正召回３６２７５８輛汽

車，因其「全自動駕駛」ＦＳＤ Ｂｅｔａ版軟件存在碰撞風險。召回的車輛包括２０１６－

２０２３年份的Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ、２０１７－２０２３年份的Ｍｏｄｅｌ ３

、２０２０－２０２３年份的Ｍｏｄｅｌ Ｙ，這些車輛配備或等待安裝ＦＳＤ Ｂｅｔａ。

Ｔｅｓｌａ預計將於４月１５日前通過軟件更新解決相關問題。

Ａ場特斯拉概念股今早集體微升，三花智控（深：００２０５０）升０﹒９％，藍思科技

（深：３００４３３）升０﹒７％，正泰電器（滬：６０１８７７）升０﹒４％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）升０﹒２％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升０﹒２％，中航光電

（深：００２１７９）升０﹒２％，福耀玻璃（滬：６００６６０）升０﹒２％，華域汽車

（滬：６００７４１）升０﹒１％。（ｊｔ）

