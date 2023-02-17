《經濟通通訊社１７日專訊》中泰證券研報指出在增產保供大背景下，中長期合同制度日益

強化，供需結構性錯配更加凸顯，煤價波動加大成為新常態，但行業供給乏力問題並未緩解，緊

平衡格局延續，煤炭價格後市依然看漲。

滬深煤炭股盤中走強，山西焦煤（深：０００９８３）飆７﹒７％，華陽股份

（滬：６００３４８）走高４﹒５％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒７％，淮北礦業

（滬：６００９８５）升３﹒６％，山煤國際（滬：６００５４６）升３﹒６％，兗礦能源

（滬：６００１８８）升３﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒７％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）升１﹒６％，美錦能源（深：０００７２３）升１﹒５％，中國神華

（滬：６０１０８８）升近１％。

另外，路透社１６日援引大宗商品交易機構路孚特和航運機構Ｋｐｌｅｒ數據稱，從澳大利

亞紐卡斯爾碼頭出發、載有１﹒２萬噸動力煤的「ＢＢＣ馬里蘭」號貨輪在抵達中國常熟港５天

後，並未卸貨，於１６日駛往越南頭頓港。

路透社稱，該貨輪是中國恢復進口澳煤後首批從澳洲駛往中國的運煤船之一。有分析認為，

該船轉往越南說明澳煤通過中國海關仍存在不確定性，澳煤再入華進程並非一帆風順。

商務部新聞發言人束玨婷早前表示，中國對煤炭進口實行自動許可管理。（ｊｔ）

