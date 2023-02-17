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AH股新聞

17/02/2023 11:21

《Ａ股焦點》招行Ａ跌０﹒５％，擬發１０７０億資本債券應對贖回

　　《經濟通通訊社１７日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公告，董事會
會議審議通過發行資本債券的議案。發行方案內容顯示，此次發行規模不超過１０７０億元（人
民幣．下同）。
　　招商銀行解釋，當前存量資本工具餘額共計１４０５億元，其中約１０００億元將於未來２
到３年進入可行使贖回權的時間階段。由於上述資本工具體量較大，該行有必要未雨綢繆，提前
做好發行申報等准備，以保持資本充足率平穩運行。
　　招行ＡＨ齊軟，Ａ股跌０﹒５％，Ｈ股跌１％。（ｃｔ）

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