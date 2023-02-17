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AH股新聞

17/02/2023 15:20

東方甄選辟謠董宇輝獲得百萬房產和現金獎勵

　　《經濟通通訊社１７日專訊》東方甄選主播董宇輝獲得北京平谷人才獎一事刷屏網絡。
　　東方甄選官方微博今日回覆稱，感謝北京市平谷區政府給董宇輝頒發的人才獎項，但網傳圖
片具體獎勵內容與董宇輝無關。
　　董宇輝昨晚曾表示，感謝粉絲關心，怕他被公司虐待，怕老俞（俞敏洪）不給他機會。「我
家人希望我在關鍵的時間點上做出反應，展現應有的擔當。關於薪酬，集團內老俞給了高管級別
的待遇，我感到非常滿足，股權給了不止１股，保密原因不能說，數量我是滿足的。」（ｃａ）

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