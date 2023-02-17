《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險集團股份有限公司今日下午召開黨委擴大會議。

中央組織部宣布中央決定：免去羅熹的中國人民保險集團股份有限公司黨委書記職務。會議未交

代接任人選。

６２歲的羅熹是中國人保黨委書記、董事長。他曾任華潤（集團）有限公司總經理，中國太

平董事長，是副部級的央企高管。按慣例，央企「一把手」的退休年齡為６３歲。

中國人保旗下的人保壽險本月初捲入「學習董事長金句風波」。人保壽險的一份內部郵件顯

示，公司１月３０日下發《關於開展「學習羅董金句，激揚奮進力量」學習活動的通知》。「羅

董」指的是羅熹。

通知要求總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮示範帶動作用，以上率下，

結合工作實際、學習體會等，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種

方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行，深刻領悟理解其內涵，結合工作實際

落實到具體行動上。做到張嘴能講，低頭能幹，行動有目標、有指引、有方向。

事件引起「諂媚領導」的質疑。不久，相關通知及《羅熹董事長這些金句值得收藏！》一文

，在微信公眾號內被刪除，原定的一場要求人人通關的閉卷考試也取消。（ｃａ）

