《港股評論》我們在農曆新年前曾於本專欄提及投資者可以把握內地經濟復甦機遇，Ａ股上

半年表現值期待，並可以利用ＥＴＦ跟貼Ａ股升浪，事實上，受經濟前景的樂觀預期利好，Ａ股

在２０２３年的開局穩步上升，上證在１月中旬升穿３２００點後，即下降軌頂部後，一度高見

３３００點，年初至今暫升逾５％，技術指標向好，５０天線升穿了２００天線，形成「黃金交

叉」，且正逼近２５０天線，向「終極黃金交叉」進發，我們維持上證指數３５００點的目標不

變，現市況，不妨提前部署兩會行情。



我們對於內地的１、２月經濟數據持樂觀預期，特別是農曆新年期間的各項數據顯示，內地

消費復甦態勢良好，加上中證監日前發稿澄清了計劃於本月落實的《證券經紀業務管理辦法》，

將不影響原有境內投資者於境外合規的戶口活動，掃除了市場的不明朗因素，雖然近期氣球事件

令中美關係再次醞釀緊張局面，不過內地在穩增長政策持續發力下，加上人行多番強調要靈活運

用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，預計年內的流動性仍寬裕

，相信第二季往後經濟有望出現較明顯復甦動力，市場普遍預期２０２３年內地ＧＤＰ增長有望

達５％或以上，在以上基本因素支持下，未來Ａ股有望繼續向好。



另方面，北向資金已經連續１３周淨流入，１月份的淨流入超過１１００億元人民幣，創歷

史最大月度流入，反映外資看好Ａ股的勢頭不改，同時兩融餘額維持高位，我們認為槓桿資金持

續流入，反映內地投資者在Ａ股處於高位下，對其未來信心仍高。



＊兩會漸近，上升行情值期待＊



今年全國兩會將於３月４日及５日在北京召開，根據過往數據，從２００５年至２０２２年

，上證在兩會前一個月、兩會期間、兩會後一個月上升機率分別為８３％、５０％及６６％，除

２０１５、２０１８及２０２０年外，指數在兩會召開前１個月均見上升，平均升幅近４﹒２％

，反映市場對兩會帶來的政策預期升溫，我們預期穩增長政策的落實、支持固投及擴大內需，提

倡新能源和數字經濟發展將續成今年兩會的主題。



配置上，投資者可以利用ＥＴＦ部署看好Ａ股策略，包括南方Ａ５０（０２８２２）、安碩

Ａ５０（０２８３）、南方中創業板（０３１４７） 及華夏滬深三百（０３１８８），相關

ＥＴＦ近期略為回落，值得趁低跟進。

《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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