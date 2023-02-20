《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》繼２月１３日啟動融資融券交易業務後，

北交所今日正式啟動股票做市交易業務。截至２０２３年２月１７日，共有１５家做市商經中證

監核准取得上市證券做市交易業務資格，其中，國金證券、中信證券、安信證券、東吳證券、銀

河證券、國泰君安、興業證券、中信建投、申萬宏源、國信證券、財通證券、華泰證券、招商證

券等１３家券商將參與北交所股票做市交易，共涉及做市標的股票３６隻。其他兩家取得做市交

易業務資格的做市商目前正在推進各項準備工作，擬於後期開展北交所做市業務。



＊擬納入優質新三板做市商，完善借券做市制度＊



北交所相關負責人表示，為促進做市制度持續發揮積極效應，北交所將在業務上線後，從兩

方面完善做市交易方式：一是積極推動北交所做市商資質擴容，考慮到北交所上市公司目前均來

源於新三板市場，為提升北交所做市業務實施效果，推動新三板與北交所做市業務良性互動，北

交所將在確保風險可控的前提下，積極推進擴大北交所做市商範圍，盡可能納入更多具備一定做

市經驗、做市表現和風控水平較好的新三板做市商；二是完善借券做市制度，允許做市商通過向

上市公司股東借券的方式開展做市業務，有助於減輕做市商庫存管理風險、豐富做市商做市交易

策略，進而提升做市商參與積極性，進一步發揮制度效應。

北交所介紹，自２０２３年１月１９日《北京證券交易所股票做市交易業務細則》和《北京

證券交易所股票做市交易業務指引》發布實施以來，北交所對適格券商開展全面動員和專項培訓

，組織擬首批參與北交所做市的證券公司完成交易權限開通、做市標的庫存準備等工作，指導市

場機構改造做市業務相關係統，並完成兩輪全網測試和通關測試。

