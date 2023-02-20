《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市發改委近日向全市城鄉低保等１０

類人群共３０餘萬名困難群眾發放２０２３年１月價格臨時補貼，補貼標準為每人４０元（人民

幣．下同），預計２月底前發放到位。

據悉，北京市社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制，即當居民消費價格指數

（ＣＰＩ）或食品價格同比漲幅達到啟動條件時，根據物價漲幅動態確定補貼標準，及時足額向

困難群眾發放價格臨時補貼。

自２０２２年９月至２０２３年３月，北京階段性調整價格補貼聯動機制，階段性擴大價格

補貼聯動機制保障範圍，將領取失業補助金和城鄉低收入家庭階段性納入，保障人群擴展至１０

類。同時，還階段性降低機制啟動條件，將ＣＰＩ單月同比漲幅達到３﹒５％階段性調整為

３﹒０％，同時保持食品價格單月同比漲幅達到６％的啟動條件不變，滿足任一條件即啟動價格

補貼聯動機制。

今年１月，北京市食品價格同比漲幅為６﹒６％，達到價格補貼聯動機制啟動條件。據了解

，２０２２年，北京市共５次達到價格補貼聯動機制啟動條件，累計發放價格臨時補貼

５８６７﹒１５萬元，惠及困難群眾１６９﹒１８萬人次。其中，因階段性擴大保障範圍增發

１６８﹒４９萬元，多惠及４﹒２４萬人次。

