《經濟通通訊社２０日專訊》近日，河南安陽一樓盤推出「０首付０月供」的戶外廣告，引

發市場關注。

據宣傳，「０首付」是指購房者只需支付定金，首付到交房之前分３次付清，項目預計於

２０２５年６月份交房；「０月供」指的是貸款下來後，月供由開發商來還，交房拿鑰匙之前，

購房者再把錢還給開發商，期間沒有利息。這樣就不用擔心工期延期或者爛尾現象。

由於該項目名為「建業花園里二期」，許多人猜測該樓盤是河南地產龍頭建業集團的項目。

不過，上周六（１８日）建業集團旗下代建公司中原建業就發布聲明稱：從未參與「花園里二期

」項目開發或運營，該項目一切行為均與我司無關。

公開資料顯示，「建業花園里二期」的開發商為安陽市永正置業。河南建業集團在２０１９

年６月的確與永正置業合作代建安陽「建業花園里」項目，但此項目已於２０２２年４月售罄。

目前的「花園里二期」為永正置業獨立開發運營。

經建業集團與永正置業溝通後，目前相關廣告已經撤下，「安陽建業花園里」微信公眾號的

宣傳文章也已刪除。

天眼查信息顯示，安陽市永正置業有限公司成立於２０１８年，是一家以從事房地產為主的

企業，企業註冊資本３０００萬人民幣，法定代表人、實控人為賀鵬州。

作為河南地產「一哥」，建業集團旗下擁有建業地產（００８３２）、築友智造科技

（００７２６）、建業新生活（０９９８３）、中原建業（０９９８２）四家港股上市公司。

（ｌｃ）

