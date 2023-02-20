《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海人社部門表示，為保障上海企業特別
是重點工程企業春節後的用工需求，上海市人社部門多措並舉，累計為逾４５００戶重點企業解
決缺工問題。截至目前，上海重點工程和重點企業平均返崗率近９０％，用工短缺問題得到大幅
緩解。
上海市人社部門介紹，今年以來，上海累計舉辦招聘會逾３８０場，提供崗位超過１２﹒４
萬個。此外，上海今年還組織「點對點」「一站式」包機、包專列、包車服務近５０次。
20/02/2023 15:11
《駐滬專電》上海重點領域返崗率近九成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海人社部門表示，為保障上海企業特別
是重點工程企業春節後的用工需求，上海市人社部門多措並舉，累計為逾４５００戶重點企業解
決缺工問題。截至目前，上海重點工程和重點企業平均返崗率近９０％，用工短缺問題得到大幅
緩解。
上海市人社部門介紹，今年以來，上海累計舉辦招聘會逾３８０場，提供崗位超過１２﹒４
萬個。此外，上海今年還組織「點對點」「一站式」包機、包專列、包車服務近５０次。
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