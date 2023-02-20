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AH股新聞

20/02/2023 17:08

中移動（００９４１）１月５Ｇ套餐客戶按月淨增８４６﹒９萬戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布今年１月的
客戶數據，其移動業務客戶總數近９﹒７６億戶，按月淨增客戶數５０﹒３萬戶；５Ｇ套餐客戶
數為約６﹒２２億戶，按月淨增８４６﹒９萬戶，按年增５５﹒１％。
　　在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒７５億戶，本月淨增客戶數２５２﹒９萬戶。
（ｈｐ）

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