《經濟通通訊社２０日專訊》中移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布今年１月的

客戶數據，其移動業務客戶總數近９﹒７６億戶，按月淨增客戶數５０﹒３萬戶；５Ｇ套餐客戶

數為約６﹒２２億戶，按月淨增８４６﹒９萬戶，按年增５５﹒１％。

在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒７５億戶，本月淨增客戶數２５２﹒９萬戶。

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